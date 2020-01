Wim Kieft: ‘Er is een principe-overeenkomst met Real Madrid’

Donny van de Beek ontkende afgelopen weekend dat hij Ajax na dit seizoen inruilt voor Real Madrid. De middenvelder liet weten dat hij nog niets getekend heeft en het nog alle kanten op kan. Hij sluit zelfs een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA niet uit. Volgens Wim Kieft speelt er wel degelijk wat tussen Van de Beek en Real Madrid en ligt er een principe-overeenkomst.

Valentijn Driessen stelde vorig seizoen dat Van de Beek na dit seizoen naar Real Madrid verkast. Van de Beek ontkent, maar volgens Kieft spreekt de chef voetbal van De Telegraaf wel de waarheid. “In principe moet Real Madrid heel snel beslissen. Dat hoorde ik van zijn manager (Guido Albers, zaakwaarnemer van Van de Beek, red.)”, aldus Kieft maandagavond bij Veronica Inside. “Er is een principe-overeenkomst. Dat zei Guido Albers. Er zit een termijn in dat ze het definitief moeten maken. Dat ze niet in mei zeggen: we doen het niet.”

Van de Beek: 'Ben nog helemaal niet bezig met een eventuele transfer'

Van de Beek stond afgelopen zomer al in de belangstelling van Real Madrid, maar tekende uiteindelijk een verbeterd contract bij Ajax. Na het duel met Sparta Rotterdam wilde hij niets loslaten over zijn toekomstplannen. “Aan het begin van het seizoen werd bekend dat er iets speelde, maar ik heb nog nergens getekend. Het kan nog alle kanten op. Wie weet blijf ik nog een jaar bij Ajax", aldus de Ajacied, die bevestigt dat er afgelopen zomer interesse was. “Er was altijd interesse. Er staat zoveel op het internet. Iedereen neemt dat over. Ik heb nog nergens m'n handtekening gezet, anders laat ik het wel weten."