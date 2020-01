FC Utrecht gunt aankoop van Erik ten Hag overgang binnen Eredivisie

Rico Strieder ruilt FC Utrecht op tijdelijke basis in voor PEC Zwolle, zo melden beide clubs maandagavond. De Duitse middenvelder onderging met succes een medische keuring bij de nummer vijftien in de Eredivisie, waarna de huurovereenkomst tussen de clubs in orde werd gemaakt. PEC huurt Strieder, wiens contract in De Galgenwaard nog anderhalf jaar doorloopt, tot het einde van het seizoen.

"Ik ben blij dat ik het seizoen voortzet in Zwolle, alwaar ik meer speeltijd hoop te maken", reageert Strieder op de website van PEC. "Afgelopen vrijdag zag ik, vanaf de bank van FC Utrecht, dat er een hele aardige ploeg staat die maar één doel voor ogen heeft; handhaven. Daar draag ik met mijn controlerende en defensieve kwaliteiten heel graag een steen aan bij." Strieder staat dinsdagochtend voor de eerste keer op het trainingsveld van PEC. De middenvelder was dit seizoen op een zijspoor beland in Utrecht. Trainer John van den Brom gunde hem tot dusver slechts 161 speelminuten, verdeeld over 5 competitiewedstrijden

"In de zoektocht naar meer defensieve stabiliteit zijn wij uitgekomen bij Rico", legt technisch manager Mike Willems uit. "Hij kwam ontzettend goed naar voren in onze scoutingsrapporten en we zien in hem een waardevolle versterking voor de selectie. Rico is een speler die de balans op het middenveld verzorgt, weinig balverlies lijdt en veel defensief werk verricht. Dat is iets waar wij nu baat bij hebben." Het debuut van Strieder volgt wellicht zondag in het uitduel met Willem II.

Utrecht nam Strieder in 2015 over van Bayern München, dat in diezelfde periode beloftentrainer Erik ten Hag naar de Domstad zag vertrekken. De Duitser was in zijn begintijd bij Utrecht nog een vaste kracht, maar gaandeweg werd hem steeds minder speeltijd gegeven. Wat ook niet hielp was dat Strieder door een meniscusblessure en een zware kruisbandkwetsuur lange tijd aan de kant stond. In totaal kwam de door Bayern opgeleide controleur tot 108 wedstrijden (5 doelpunten en 6 assists).

De beleidsbepalers in Utrecht zijn halverwege het seizoen bezig met het inkrimpen van de selectie, waardoor Strieder de gelegenheid krijgt om zijn loopbaan tijdelijk te vervolgen bij PEC. Eerder deze transferperiode werden Patrick Joosten en Giovanni Troupée al verhuurd aan respectievelijk Sparta Rotterdam en FC Twente.