Gastón Pereiro weigert aanbod en bezorgt John de Jong overuren

Gastón Pereiro verlaat PSV niet voor FC Cincinnati, zo meldt De Telegraaf maandag. Ondanks een akkoord tussen beide clubs is de club uit de Major League Soccer genoodzaakt om verder te kijken daar er geen overeenkomst is bereikt met de Uruguayaan. Zodoende loopt PSV een transfersom mis en lijkt het erop dat de speler na dit seizoen transfervrij vertrekt.

Diverse media meldden reeds dat Pereiro tot maandagavond 18.00 uur de tijd had om in te gaan op het aanbod van de club uit de MLS. Technisch directeur Gerard Nijkamp zei tegenover MLSSoccer.com dat er een akkoord was bereikt met PSV, maar dat het wachten was op Pereiro: "Als Gastón niet binnen 48 uur naar de club komt, dan schakelen we vanzelfspreken door naar Plan B en Plan C. Er zijn meer goede spelers beschikbaar op de markt." Volgens De Telegraaf is Pereiro niet ingegaan op het aanbod.

Zodoende lijkt PSV er opnieuw niet in te slagen om Pereiro te verkopen. Afgelopen zomer leek hij op weg naar Spartak Moskou na een akkoord over een transfersom van vijftien miljoen euro, maar zaakwaarnemer Paco Casal zat dwars. Een vertrek bij PSV deze maand is overigens niet helemaal uitgesloten. Onlangs bracht Pereiro in Uruguayaanse media naar buiten dat hij in onderhandeling is met Aston Villa. Naar verluidt heeft de Premier League-club zich nog niet gemeld bij PSV. De club hoopt hem snel van de hand te doen en trainer Ernest Faber laat hem tot 1 februari dan ook niet meespelen.