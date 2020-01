‘Ajax keert terug in Argentinië en legt bod van vijftien miljoen euro neer’

Ajax heeft zijn pijlen gericht op Juan Fernando Quintero. Journalist Victoria Najda van het Argentijnse medium Radio Del Plata weet maandag te melden dat de Amsterdamse club een bod van vijftien miljoen euro heeft neergelegd bij River Plate voor de aanvallende middenvelder. In de huidige verbintenis van Quintero staat naar verluidt een ontsnappingsclausule van 22 miljoen euro. Volgens Najda neemt de Argentijnse topclub het aanbod van Ajax serieus in overweging.

Quintero verlengde vorig jaar zijn contract bij River Plate nog tot medio 2022. De Colombiaanse aanvaller heeft geen succesvol 2019 achter de rug, want Quintero viel van de ene blessure in de andere. De door Ajax begeerde Zuid-Amerikaan was onder meer een halfjaar uit de roulatie vanwege een zware kruisbandblessure. De 22-voudig international van Colombia is sinds enkele weken helemaal hersteld van een kwetsuur aan het dijbeen.

Het is niet de eerste keer deze transfermarkt dat Quintero in verband wordt gebracht met een vertrek bij River Plate. Naar verluidt zou een aanbod van Genoa recentelijk echter zijn afgeslagen, daar er door de laagvlieger niet werd voldaan aan de afkoopclausule van 22 miljoen euro. Het is de tweede maal dat Ajax bij River Plate kijkt naar een mogelijke versterking. Middenvelder Exequiel Palacios verkoos in december het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz boven een transfer richting de koploper in de Eredivisie.

Quintero, die met Colombia deelnam aan de WK's van 2014 en 2018, speelde eerder in verschillende competities in Europa. Als huurling diende de middenvelder Pescara, terwijl later nog avonturen volgden bij FC Porto en Stade Rennes. Sinds 2018 heet zijn werkgever River Plate, dat hem tot dusver in 53 wedstrijden gebruikte. In die reeks kwam Quintero tot negen doelpunten en zes assists.