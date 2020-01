Peterson beschrijft ‘de snelste transfer in de historie van voetbal’

FC Utrecht versterkte zich maandag met Kristoffer Peterson, die op huurbasis overkomt van Swansea City. Trainer John van den Brom had al genoeg opties in de voorhoede, maar toch besloot de club om de Zweedse spits aan de selectie toe te voegen. Peterson stond tussen 2014 en 2017 onder contract bij Utrecht, maar een groot succes werd de samenwerking destijds niet. De aanvaller hoopt nu op betere tijden en via Utrecht met de Zweedse ploeg naar het EK te gaan.

Van den Brom heeft direct de beschikking over Peterson, die dinsdagavond al bij de wedstrijdselectie zit voor het duel met FC Eindhoven. “Ik vloog om zes uur ’s ochtends van Cardiff naar Amsterdam en moest daarom om twee uur ’s nachts op”, legt Peterson uit in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb mijn kinderen gedag gezegd, terwijl ze sliepen. In Utrecht heb ik de medische keuring en de ondertekening gedaan en daarna meteen het veld op voor de training. Waarschijnlijk de snelste transfer in de historie van voetbal.”

De interesse vanuit Utrecht kwam voor de 25-jarige Peterson uit de lucht vallen. “Nog niet eens een week geleden”, reageert Peterson op de vraag wanneer de interesse vanuit zijn oude club is gaan spelen. “Het is een wederzijdse interesse. Bij mij leefde de wens om meer te gaan spelen. Mijn zaakwaarnemer dacht dat dit een goede match zou zijn en dat dacht FC Utrecht ook. Ik ben blij terug te zijn en kijk er naar uit om weer te gaan spelen.”

Peterson leefde de afgelopen jaren op bij Heracles Almelo en verdiende afgelopen zomer een transfer naar Swansea. Hij kwam in totaal elf keer uit voor de club uit de Championship. De Zweed denkt niet dat de stap van Heracles naar Swansea te groot was. “De Championship is een zware competitie en het was allemaal nieuw voor mij. Nu was het voor mij belangrijk om meer te gaan spelen, omdat ik aan de gang wilde blijven, maar ik denk dat ik wel heb laten zien in de wedstrijden die ik heb gespeeld dat ik het niveau van de Championship aankan”, zo legt hij uit. “Maar alles moet op zijn plek vallen en de manager maakte andere keuzes en dat heb je dan te respecteren.”

Het komende halfjaar hoopt Peterson veel aan spelen toe te komen. Hij hoopt op deelname aan het EK, zo vertelt hij aan de krant. “Dat speelt altijd. Als ik weer gekke dingen ga doen, net als in de eerste helft van het vorige seizoen bij Heracles, dan is alles mogelijk. Maar ik wil mezelf nu niet de druk opleggen, dat ik in de EK-selectie moet zitten. Het is meer een mooi doel om in mijn achterhoofd te hebben.”