Barcelona en Man City falen in Italië

Het lijkt niet waarschijnlijk dat Layvin Kurzawa in januari vertrekt bij Paris Saint-Germain. De vleugelverdediger wordt gelinkt aan Arsenal, maar les Parisiens hebben niet veel opties op zijn positie in de huidige selectie. (Daily Mirror)

Arsenal wil Jérôme Boateng deze maand op huurbasis binnenhalen als tussenoplossing. In de zomer moet dan Dayot Upamecano voor zestig miljoen euro worden overgenomen van RB Leipzig om de defensie voor de lange termijn te versterken. (Daily Star)

De transfer van Dani Olmo naar AC Milan is nog niet beklonken. Het biedt Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur de mogelijkheid om de Spaanse middenvelder van Dinamo Zagreb nog weg te kapen. (Diverse Italiaanse media)