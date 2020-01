‘Overbodige Van der Heijden weigert overstap binnen Eredivisie’

FC Twente zet een streep door Jan-Arie van der Heijden, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagmiddag. De 31-jarige verdediger van Feyenoord kon volgens de berichtgeving verkassen naar de club uit Enschede. Volgens de krant wil de verdediger zich niet aansluiten bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie.

Van der Heijden komt niet aan spelen toe bij Feyenoord. Waar de routinier in voorgaande jaren een vaste kracht was bij de Rotterdammers, had hij bij Jaap Stam en tegenwoordig ook onder Dick Advocaat geen perspectief op speeltijd. De kans op speelminuten is nog kleiner geworden nu centrumverdedigers Edgar Ié en Sven van Beek weer bijna fit zijn.

Feyenoord hoopt de verdediger de transferperiode in ieder geval te kunnen verhuren zodat het wat salaris kan besparen en daarmee de selectie weer kan versterken. Van der Heijden heeft naar verluidt echter aangegeven dat hij de stap naar FC Twente niet ziet zitten. De veteraan ligt momenteel nog tot komende zomer vast in De Kuip.

Van der Heijden had in augustus vorig jaar al de kans om Feyenoord te verlaten. De 31-jarige verdediger sprak destijds met Panathinaikos over een transfer. Tot een verhuizing richting Griekenland leidde dat echter niet. Van der Heijden speelt sinds medio 2015 voor de Rotterdammers en kwam tot op heden tot 125 duels, 4 doelpunten en 4 assists.