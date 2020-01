Tadic zag Ajax al punten morsen: ‘Wat een redding, hij verdient een bedankje’

Ajax begon zondag met een 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam aan de tweede seizoenshelft, maar de koploper in de Eredivisie liet allesbehalve een goede indruk achter in de Johan Cruijff ArenA. In de slotfase kwamen de bezoekers bijna nog op gelijke hoogte. Lisandro Martínez voorkwam met een fabelachtige redding op de doellijn dat Ajax gelijk al punten zou morsen in het nieuwe kalenderjaar.

"Ik dacht: dat is een doelpunt", verwijst Tadic in gesprek met Ajax Life naar het door Martínez gekeerde schot dat via de paal uit de doelmond verdween. "Niet dus, wat een redding van Lisandro! Hij verdient een bedankje." Ondanks de nerveuze eindfase zag Tadic zijn ploeggenoten ook goede dingen doen tegen Sparta. "Maar we moeten voetballen met meer focus. We moeten zorgen dat we er klaar voor zijn. En geen foutjes maken waardoor de tegenpartij hoop krijgt."

Tadic maakt zich ondanks de tegenvallende prestatie tegen Sparta geen zorgen over Ajax. De aanvaller zag namelijk positieve dingen voorbijkomen tijdens het trainingskamp van de Amsterdamse club in Qatar. De routinier hamert op slim spelen en verwijst in dat kader naar het spectaculaire 4-4 gelijkspel tegen sc Heerenveen van afgelopen seizoen. Dit keer liet Ajax een tegenstander echter niet op gelijke hoogte komen in de blessuretijd. "De ervaring van toen hebben we in ons voordeel gebruikt. Als je ook de 3-0 maakt, mag het echt geen probleem meer zijn. Sparta kwam via een counter terug tot 2-1 en toen riep ik wel even 'kut!' Daarna moesten we nog keihard werken."

De Ajax-aanvaller dacht zondag dat de 2-0 voorsprong een rustgevend effect zou hebben op zijn ploeg. Een wedstrijd zonder tegendoelpunten behoorde echter wederom niet tot de mogelijkheden, tot ergernis van Tadic. "Als je een clean sheet weet te houden, is het ook goed. Maar dat lukt telkens niet, meestal omdat er iets stoms gebeurt… We moeten focus hebben en need to win more easy games." Ajax staat woensdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegenover Spakenburg, terwijl FC Groningen zondag de volgende opponent is in competitieverband.