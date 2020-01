Soufyan Ahannach verlaat Engeland en keert terug op Nederlandse velden

Soufyan Ahannach keert terug op de Nederlandse velden. De middenvelder heeft zijn contract bij Brighton & Hove Albion laten ontbinden en sluit per direct aan bij Go Ahead Eagles, zo melden de Deventenaren. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft de ex-speler van Almere City FC en Sparta Rotterdam een contract tot het einde van het seizoen laten ondertekenen. Ahannach, sinds 2017 verbonden aan Brighton, kwam in Engeland niet aan spelen toe en beschikte daarnaast over een aflopende verbintenis.

Voor Ahannach liep de verhuurperiode bij Sparta in 2018 uit op een deceptie vanwege een dubbele beenbreuk. Later was een uitleenbeurt bij het Belgische Union St. Gilloise ook geen doorslaand succes. De middenvelder annex vleugelaanvaller prijst de hartelijke ontvangst bij Go Ahead. "Dat geeft me een warm gevoel en dat wil ik de komende maanden terugbetalen door met mijn spel belangrijk te zijn voor de club." De aanwinst gaat bij the Eagles met rugnummer 30 spelen.

Technisch manager Paul Bosvelt is dolgelukkig met de komst van Ahannach naar Go Ahead. "Soufyan voegt creativiteit en scorend vermogen toe aan onze selectie. Hij kan bovendien niet alleen als aanvallende middenvelder, maar ook als linksbuiten worden ingezet", aldus de opgetogen bestuurder. "Met de komst van Soufyan spelen we in op het eventuele vertrek van een van onze basisspelers. Soufyan maakt een heel gretige en ambitieuze indruk en wil zich graag weer laten zien."

Go Ahead speelt met het aantrekken van Ahannach in op het vertrek van Richard van der Venne. De middenvelder, zondag nog trefzeker in de 2-3 zege op FC Den Bosch, tekent een contract tot medio 2022 bij RKC Waalwijk. "Richard is een speler die we al langere tijd op het oog hadden. Met zijn loopvermogen, diepgang en scorend vermogen heeft hij bij TOP Oss en Go Ahead Eagles bewezen van grote waarde te zijn. Een speler die met zijn strijd en passie past bij onze club", reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld. RKC zocht een nieuwe middenvelder na het vertrek van Stijn Spierings naar Levski Sofia. Eind vorige week haalde de hekkensluiter in de Eredivisie verdediger Stefan Velkov op huurbasis op bij Den Bosch.