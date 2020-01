Malen koestert contact met Depay en laat zich uit over EK-deelname

Donyell Malen is teruggekeerd in Nederland. De aanvaller van PSV verbleef voor een knieoperatie de afgelopen twee weken in de Verenigde Staten. De jonge spits meldde zich maandag weer langs het trainingsveld van de Eindhovenaren, al was dat wel op krukken en met een constructie om zijn linkerbeen om de knie te ontlasten. Malen heeft veel contact met Memphis Depay, die vanwege een zware kruisbandblessure ook maandenlang moet revalideren.

Malen kent de recente Instagram-filmpjes van Depay, waarop te zien is dat de Nederlandse aanvaller van Olympique Lyon duidelijk vorderingen maakt in zijn hersteltraject. Soms wordt de bal er al bij betrokken. "Dat doet hij heel goed", zegt Malen maandagmiddag in gesprek met De Telegraaf over de Oranje-international. "We hebben contact over hoe het gaat en elkaar veel sterkte gewenst."

Voor Malen zitten de eerste twee weken van de herstelperiode erop. De aanvaller, die in december geblesseerd raakte in de uitwedstrijd van PSV tegen Feyenoord, heeft echter nog een lange weg te gaan. Er is desondanks reden tot optimisme. "De schade valt mee, gelukkig had ik geen schade aan mijn kruisband, maar er moet wel wat herstellen", waakt Malen voor al teveel euforie. "Nu moet ik eerst mijn been weer een beetje gaan buigen en het rustig aan opbouwen. Ik sta er heel positief in."

Malen, met vier interlands namens Oranje achter zijn naam, kan niet precies aangeven wanneer hij terugkeert bij PSV. Er kan door de aanvaller dus ook nog niet veel worden gezegd over eventuele deelname aan het EK. "Het is een maandenlang traject, dus om te zeggen of ik het wel of niet ga halen… Ik ga goed genezen." Malen staat er goed op bij bondscoach Ronald Koeman, waardoor de kans aanwezig is dat de PSV'er bij gebleken fitheid wordt opgenomen in de definitieve EK-selectie van Oranje.