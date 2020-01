‘Chong krijgt van gegadigde contractvoorstel van minimaal tien miljoen’

Internazionale wil Tahith Chong erg graag inlijven. De twintigjarige aanvaller, die bij Manchester United beschikt over een aflopend contract, heeft volgens berichten uit Italië een concrete contractaanbieding van i Nerazzurri ontvangen. Naar verluidt kan Chong de komende vijf jaar twee miljoen per seizoen verdienen.

Chong is al met diverse clubs in verband gebracht, waaronder Sporting Portugal en Juventus. Ook Inter werd gelinkt aan de jonge Nederlander, waarbij de zaakwaarnemer reeds gesprekken zou hebben gevoerd met de Italiaanse grootmacht. Een week geleden werd er nog niet gerept over een contractaanbieding, maar inmiddels zou Inter een concreet voorstel hebben gedaan.

Mohammed Sinouh, vertegenwoordiger van Chong, zou namens zijn cliënt een contractaanbieding van vijf seizoenen hebben ontvangen, waarbij de aanvaller twee miljoen euro per jaar kan opstrijken. Als Chong bepaalde prestaties bij de huidige nummer twee van de Serie A behaalt, dan zou het genoemde bedrag nog kunnen oplopen middels diverse bonussen.

Sinouh zou ook een aardige som krijgen als Chong bij Inter tekent. Bij een krabbel zou Sinouh een commissie van vijf miljoen euro krijgen. Een langer verblijf bij United lijkt uitgesloten voor Chong. De grootmacht wilde de buitenspeler graag langer aan zich binden, maar Engelse media wisten eerder al te melden dat de onderhandelingen zeer moeizaam verlopen.