Grote verbazing bij clubleiding PSG: ‘Arsenal heeft zeker nog niet gebeld’

Layvin Kurzawa staat volgens France Football op het punt om een vijfjarig contract te tekenen bij Arsenal. Op de burelen in Parijs weet men echter nog niets van een naderend vertrek van de 27-jarige verdediger. Volgens technisch directeur Leonardo is er zelfs nog helemaal niet gesproken met de Londense club over een overgang van de na dit seizoen transfervrije vleugelverdediger uit Frankrijk.

"We hebben nog helemaal geen bod op Kurzawa ontvangen, helemaal niets", laat Leonardo optekenen in de Franse media na de 0-1 bekeroverwinning van PSG op Lorient van zondagavond. "Hij komt hier geregeld aan spelen toe. Layvin is vrij om van club te wisselen na afloop van zijn contract, maar er is nog niks concreets voorbijgekomen. Arsenal heeft zeker nog niet gebeld." Kurzawa had zondagavond een basisplaats tegen Lorient, al is dat dit seizoen een uitzondering.

De aan Arsenal gelinkte Kurzawa werd in 2015 voor 25 miljoen euro door PSG overgenomen van AS Monaco. De hooggespannen verwachtingen werden echter nooit waargemaakt door de linksback, die in zijn beginfase in het Parc des Princes Maxwell voor zich moest dulden. Later was daar de hevige concurrentie van Yuri Berchiche en Juan Bernat. Kurzawa staat in bijna vijf seizoenen namens PSG op 12 doelpunten en 14 assists in 120 wedstrijden. De flankspeler is ook genoemd bij Internazionale, maar naar verluidt heeft hij een duidelijke voorkeur voor Arsenal.

Bij the Gunners moet Kurzawa manager Mikel Arteta een extra optie geven voor de linksbackpositie. Arsenal haalde Kieran Tierney afgelopen zomer voor 27 miljoen euro op bij Celtic, maar de Schotse verdediger blijkt nogal blessuregevoelig te zijn. Tierney herstelt momenteel van een schouderkwetsuur. Arteta heeft voor de linkerkant van de defensie alleen de beschikking over Sead Kolasinac, al is het onduidelijk of laatstgenoemde bij de eventuele komst van Kurzawa kiest voor een langer verblijf in Noord-Londen.