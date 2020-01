FC Emmen en VVV-Venlo moeten vrezen

Go Ahead Eagles hoopt Soufyan Ahannach aan te trekken als de opvolger van Richard van der Venne, die naar RKC Waalwijk vertrekt. De middenvelder wordt momenteel door Brighton & Hove Albion verhuurd aan Royale Union Saint Gillis. (RTV Oost)

Internazionale gaat doorpakken in de strijd om Christian Eriksen. De komst van de Deense middenvelder moet voor de eerstvolgende wedstrijd tegen Cagliari afgerond worden. (Daily Mail)

De aanvaller staat in de concrete belangstelling van het Hongaarse Puskás Akadémia, dat wel een vergoeding zal moeten betalen.