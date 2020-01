Heracles kan miljoenenklapper verwachten met naderende deal

Atalanta is dicht bij de komst van Lennart Czyborra, zo weten onder meer Sky Italia en TC Tubantia maandag te melden. "We hebben Lennart toestemming gegeven om tot een akkoord te komen met de andere club", zegt Tim Gilissen, technisch manager van Heracles, in gesprek met de regionale krant. Volgens de berichtgeving uit Italië is een deal inzake de back al rond.

Naar verluidt gaat er met de transfer ongeveer vier miljoen euro gemoeid. Czyborra wordt bij Atalanta waarschijnlijk de stand-in van Robin Gosens, die eveneens een verleden heeft bij Heracles. De twintigjarige Czyborra werd anderhalf jaar geleden door Heracles opgepikt in de jeugdopleiding van Schalke 04 en is inmiddels een vaste waarde in de defensie van de Almeloërs.

Atalanta eindigde vorig seizoen verrassend als derde in de Serie A en kent opnieuw een uitstekende voetbaljaargang. In de competitie is men na negentien speelrondes terug te vinden op een vijfde plaats, terwijl de werkgever van Hans Hateboer en Marten de Roon ook nog altijd actief is in de Champions League. Vanaf volgende maand wacht in de achtste finales van het miljardenbal een tweeluik met Valencia.