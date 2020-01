Espanyol ‘helpt’ Ajax met transfer van negen miljoen euro

Espanyol heeft zich versterkt met Leandro Cabrera. De Spaanse club meldt maandagochtend via de officiële kanalen dat de club de verdediger overneemt van Getafe, opponent van Ajax in de Europa League. Espanyol laat weten dat men de ontsnappingsclausule van de Uruguayaan van negen miljoen euro heeft geactiveerd.

Na aanvaller Raúl de Tomás, die voor twintig miljoen euro is overgekomen van Benfica, is Cabrera de tweede aanwinst voor Espanyol deze winter. Het is een opvallende overstap, daar de 28-jarige centrale verdediger de huidige nummer vijf van LaLiga verlaat voor een dienstverband bij de hekkensluiter van de Spaanse competitie.

Espanyol helpt Ajax, waarschijnlijk uit respect voor het overnemen van het unieke ongeslagen record in Europa, en haalt Leandro Cabrera weg bij Getafe. Belangrijke pion bij Getafe en wellicht de man die Espanyol op weg kan helpen naar lijfsbehoud, zoals @Alaphilippe_ stelt. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) January 20, 2020

Cabrera was in het verleden actief voor onder meer Atlético Madrid, Real Zaragoza en het Italiaanse Crotone. Sinds januari 2018 speelde hij zijn wedstrijden voor Getafe, waarmee hij dit seizoen acteerde in de Europa League. In de volgende ronde van het Europese clubtoernooi staat voor Getafe een dubbele ontmoeting met Ajax op het programma.

De verdediger was dit seizoen een vaste kracht bij Getafe. Journalist Jurriaan van Wessem stelt op Twitter dat Espanyol Ajax 'helpt' door Cabrera bij Getafe weg te plukken. "Een belangrijke pion bij Getafe en wellicht de man die Espanyol op weg kan helpen naar lijfsbehoud", zo klinkt het. Cabrera heeft tot medio 2024 getekend bij de club uit Barcelona.