‘Koude douche voor diegenen die een derde komst van Cruijff hadden verwacht’

Quique Setién maakte zondagavond zijn debuut als trainer van Barcelona. De Catalanen wonnen het eerste duel onder leiding van de 61-jarige oefenmeester met 1-0 van Granada, door een doelpunt van Lionel Messi. Setién toont zich na afloop tevreden met het optreden van zijn ploeg, terwijl de Spaanse media zich een stuk kritischer uitlaten.

“Het was een opmerkelijk optreden van het team. We hebben veel dingen goed gedaan en met de tijd zal alles een stuk vloeiender gaan. Het is niet gemakkelijk tegen een tegenstander te spelen die de wedstrijd op slot probeert te gooien, maar we bleven bij ons plan en hebben daardoor gewonnen. We willen dingen op de juiste manier doen in wedstrijden, door op de juiste manier te spelen. Ik ben blij met hoe we het vandaag hebben gedaan”, tekent Marca op uit de mond van Setién. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een doelpunt van Messi.

“Dit doet hij al zijn hele leven, dat is de realiteit. In wedstrijden die vastzitten, waarin de overtuiging en inspiratie ontbreekt, verschijnt hij altijd met een geweldige zet in de slotfase. Hij werd op een goede manier vrij gezet door Arturo Vidal. In de eerste helft waren er al een aantal van dat soort aanvallen, maar daar lukte het net nog niet om tot een doelpunt te komen. Maar als zo’n bal bij Messi terechtkomt, weet je dat de kans groot is dat het een doelpunt wordt”, stelt de nieuwe oefenmeester van Barcelona.

Marca is overigens tamelijk kritisch op het spel van Barcelona in de eerste wedstrijd van Setién. ‘Riqui Puig redt debuut van Setién’, kopt de Spaanse sportkrant, verwijzend naar de twintigjarige invaller. “Setién arriveerde met de boodschap dat hij mooi voetbal wilde spelen, maar laten we eerlijk zijn: bij een club als Barcelona draait het allemaal om de resultaten. Het voetbal maakt niet uit als de doelen niet worden bereikt. Maar er is een nieuw tijdperk begonnen. Barcelona had weliswaar controle met heel veel passes (totaal 1005, red.), maar het zal moeten verbeteren. Daar is tijd voor nodig.”

“Het tijdperk Setién is begonnen en Messi is nog steeds de belangrijkste speler. Hij besliste een wedstrijd die Barcelona weliswaar domineerde, maar niet leek te gaan winnen. Bij het debuut van de trainer liet Barcelona positieve dingen zien, maar je krijgt tegelijkertijd het gevoel dat de toekomst niet heel anders is dan het recente verleden”, schrijft Mundo Deportivo. “Setién stelde de mensen teleur die hadden verwacht dat er veel zou veranderen ten opzichte van Ernesto Valverde. Hij begon met een 4-3-3, met basisplaatsen voor Ivan Rakitic en Vidal!”

‘Het leven gaat verder’, kopt AS. “Alles is nog altijd hetzelfde in het Camp Nou, waar Messi de wedstrijden beslist. Er is nog heel veel werk te doen voor Setién en het is duidelijk dat dingen niet in korte tijd veranderen. Het debuut was een koude douche voor diegene die een derde komst van Johan Cruijff hadden verwacht. Het was eerder een bewijs voor de uitspraak van John Toshack, die zei: ‘Uiteindelijk spelen ze allemaal hetzelfde’. Het stadion, dat in het begin enthousiast was en daarna bevroor, veerde alleen op toen Puig ging warmlopen. Als een partij schaken werd de wedstrijd met een van de laatste zetten beslist.”

“De rode kaart voor Germán Sánchez en het inbrengen van Puig veranderden de dynamiek van de wedstrijd”, analyseert Sport. “De verwachtingen waren heel hoog: het ontslag van Valverde en de komst van Setién zorgden voor een frisse wind. Dat hij Puig op de bank liet beginnen, was de eerste mini-teleurstelling. Dit was namelijk hetzelfde elftal dat Valverde waarschijnlijk binnen de lijnen had gebracht. Onbegrijpelijk. Setién is pas net binnen en heeft de tijd nodig om zijn ideeën te implementeren. Dat was bij vlagen al te zien. In de eerste helft had Barcelona tachtig procent balbezit. Een mooi eerbetoon van Setién aan Cruijff, die hij bewonderde.”