Driessen voorziet leegloop: ‘Vandaar dat het ‘mogen’, ‘moeten’ is geworden’

AZ was in de afgelopen maanden de enige overgebleven uitdager van koploper Ajax en de Alkmaarders voerden de druk op de regerend landskampioen halverwege december nog wat verder op door in eigen huis met 1-0 van de Amsterdammers te winnen. Twee nederlagen tegen Sparta Rotterdam en Willem II later is de achterstand van AZ op Ajax echter alweer opgelopen tot zes punten en Valentijn Driessen signaleert maandag in zijn column in De Telegraaf dat de verwachtingen inmiddels hun tol beginnen te eisen bij de nummer twee van de Eredivisie.

“Intussen voelen ze in Alkmaar dat adel verplicht. Het winnen van een hoofdprijs moet dit seizoen gebeuren, omdat AZ er dichtbij zit en de kans op een leegloop komende zomer reëel is. Vandaar is het ‘mogen’ van de eerste maanden ‘moeten’ geworden”, schrijft de chef voetbal van de ochtendkrant. De nederlaag tegen Sparta werd in eerste instantie nog als een ‘incident’ afgedaan, maar Driessen denkt dat er meer aan de hand is in het AFAS Stadion.

“Hoewel niemand in Alkmaar tijdens de feestdagen openlijk sprak over het kampioenschap, had de landstitel zich wel in de hoofden van de AZ’ers genesteld.” De journalist vraagt zich dan ook af of dit tot een soort blokkade heeft geleid in de hoofden van de spelers van trainer Arne Slot: “Iedereen ontkende het in Alkmaar zaterdag. Jammer genoeg voor de neutrale volger van de Eredivisie, juist tegen Willem II liet AZ zien waarom het de kampioensrace met Ajax al verloren heeft.”

Driessen verwacht dat de stap van het ‘moeten’ naar het ‘mogen’ er een is die nog flink wat tijd zal kosten voor AZ. Dit geldt ook voor talenten als Myron Boadu en Calvin Stengs: “Het zijn koningen bij AZ, maar ze komen bij topclubs als lakeien binnen.” Als voorbeeld wijst hij naar een aantal spelers die in AZ in het verleden in hebben geruild voor een topclub: “Van ervaringsdeskundigen als Adam Maher, Vincent Janssen, Wout Weghorst, Alireza Jahanbakhsh en Guus Til kunnen ze horen hoe moeilijk zo’n overgang is voor een AZ-speler.”