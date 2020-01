Topscorer aller tijden zet PSG voor het blok: ‘Hij wil vertrekken’

Edinson Cavani is in de dikke zes jaar dat hij nu voor Paris Saint-Germain actief is uitgegroeid tot een grote speler in de clubgeschiedenis van de Franse grootmacht. De 32-jarige spits was in de afgelopen seizoenen altijd verzekerd van een basisplaats en is met 198 doelpunten de topscorer aller tijden van les Parisiens. In de huidige voetbaljaargang komt hij, mede door de komst van Mauro Icardi, echter minder aan spelen toe en de routinier heeft daarom zijn zinnen gezet op een nieuw avontuur.

Atlético Madrid is nadrukkelijk in de markt voor Cavani en los Colchoneros zouden inmiddels een bod van tien miljoen euro hebben neergelegd om het aflopende contract van de Uruguayaan af te kopen. Technisch directeur Leonardo van PSG bevestigt dat er inderdaad iets speelt rondom de aanvaller: “We hebben altijd hetzelfde gezegd over Cavani en dat is dat we hoopten dat hij zou blijven.”

“Vandaag (zondag, red.) heeft hij gevraagd of hij mag vertrekken. We bestuderen de situatie momenteel”, werd de Braziliaan zondagavond na de Coupe de France-wedstrijd tegen Lorient geciteerd in de Franse pers. “We hebben een voorstel gehad van Atlético Madrid, maar dat kwam niet in de buurt van de waarde van de speler. Ik ben er echter niet zeker van dat Cavani hier in februari nog zal spelen. Er is vandaag niets wat op een vertrek wijst, maar hij heeft er wel om gevraagd. We hebben er nooit eerder over nagedacht om hem te verkopen.”

“We zullen zien hoe de zaken zich in de komende dagen gaan ontvouwen. We luisteren naar Cavani, omdat we hem respecteren. Het is allemaal ook wat duidelijker omdat zijn contract afloopt.” Leonardo denkt dat PSG een vertrek van Cavani eventueel wel op zou kunnen vangen: “We hebben spelers die overal kunnen spelen, er zijn veel alternatieven. Maar het wordt ook moeilijk om iemand als Cavani te vervangen. We zullen een heldere beslissing moeten nemen.”