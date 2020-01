‘Onpasseerbare muur’ De Ligt blinkt uit: ‘Evenveel waard als een goal'

Juventus wist zondagavond in eigen stadion met 2-1 te winnen van Parma, mede dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. Matthijs de Ligt had weer een basisplaats bij la Vecchia Signora en vormde het centrale duo met Leonardo Bonucci. De Italiaanse media zijn positief over het optreden van de Oranje-international, die een goede indruk achterliet.

Goal wijst De Ligt aan als een van de uitblinkers, noemt hem ‘een muur’ en geeft hem een 7. “De pijntjes aan de rug en schouders zijn nu verleden tijd, waardoor Roberto Inglese en Andreas Cornelius geen schijn van kans hadden. Voornamelijk in de lucht was hij super”, schrijft Goal. Calciomercato komt met dezelfde beoordeling en noemt De Ligt een ‘gigant’. “Je ziet duidelijk dat hij groeit. En in de slotfase redde hij bij een inzet van Mattia Sprocati. Zo’n redding is evenveel waard als een doelpunt.”

Eurosport geeft De Ligt met een 6,5 een iets lagere beoordeling. “Het was een nieuwe bevestiging na zijn optreden tegen AS Roma van vorige week. Hij was alert en weet zichzelf in de slotfase in een soort competitieve trance te krijgen”, zo klinkt het. De Corriere della Sera geeft De Ligt ook een 6,5 voor zijn optreden. “Het is niet altijd even precies, want soms oogt het een beetje lomp.” TuttoJuve, Sport Mediaset, La Gazzetta dello Sport, JuventusNews24 beoordelen de Oranje-international allemaal met een 7.

Fantamagazine komt ook tot een 7. “Hij laat vooral in fysiek opzicht een grote groei zien. Het helpt zeker dat hij rechts in het centrum van de verdediging kan spelen. Uiteindelijk was het beslissend dat hij in de baan van het schot van Sprocati stond”, stelt men. Ook Tuttomercatoweb is positief over De Ligt, die andermaal een 7 krijgt toegekend. “Hij heeft excellent gespeeld, die daarmee de positieve dingen bevestigt die hij tegen AS Roma liet zien. Los van de belangrijke redding op het einde, was hij een onpasseerbare muur.”