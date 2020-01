PSG kan overwerk in de Coupe de France ternauwernood voorkomen

Paris Saint-Germain heeft de achtste finales van de Coupe de France weten te bereiken. Les Parisiens konden ternauwernood een verlenging voorkomen en wonnen met 0-1 van Lorient, door een doelpunt van Pablo Sarabia in de 81e minuut. Trainer Thomas Tuchel spaarde de nodige spelers in het treffen met de koploper van de Ligue 2.

In de Ligue 1 gaat PSG soeverein aan de leiding en les Parisiens bereikten als titelverdediger de laatste 32 van de Coupe de France door ESA Linas-Montlhér begin januari met 0-6 te verslaan. De formatie van trainer Thomas Tuchel is ook nog in de race om de Coupe de la Ligue te winnen en neemt het in dat toernooi komende woensdag in de halve finale op tegen Stade Reims. Door het drukke programma besloot Tuchel om Kylian Mbappé en Neymar buiten zijn basiself te laten tegen Lorient, de koploper van de Ligue 2.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de thuisploeg, toen Abdou Diallo Yoane Wissa op tijd onschadelijk maakte. PSG had in de eerste helft veel balbezit, maar wist dat niet direct om te zetten in kansen. Aan de andere zijde leverde een kopbal van Wissa een goede kans op, maar doelpunten vielen er voor rust nog niet te noteren. Ook in de tweede helft duurde het lang voordat het publiek in het Stade du Moustoir een treffer te zien kreeg, mede doordat de thuisploeg knap stand hield.

Mauro Icardi en Pablo Sarabia kregen goede mogelijkheden, maar Lorient-doelman Paul Nardi hield zijn doel 81 minuten schoon. Negen minuten voor tijd moest de sluitpost alsnog capituleren. Thiago Silva vond met een afgemeten pass Sarabia in het strafschopgebied, die het leer overtuigend tegen de touwen knikte. Lorient wisselde vervolgens offensief, maar kon in de slotfase geen verlenging meer afdwingen. PSG bereikte zo de achtste finales van de Coupe de France, die eind januari worden afgewerkt.