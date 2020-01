Ronaldo brengt Juventus stevig aan kop; Allianz Stadium geniet van De Ligt

Juventus heeft zijn koppositie in de Serie A verstevigd. La Vecchia Signora profiteerde optimaal van het puntverlies van Internazionale tegen Lecce eerder op de dag door zelf met 2-1 van Parma te winnen. Cristiano Ronaldo was de grote man aan de zijde van Juventus met twee doelpunten, terwijl Matthijs de Ligt ook, met name in de tweede helft, een uitermate goede indruk achterliet.

De Ligt had voor de tweede keer op rij een basisplaats bij Juventus, waar hij het centrale duo vormde met Leonardo Bonucci. Aan de zijde van Parma stond Dejan Kulusevski aan de aftrap. De Zweed werd onlangs door Juventus binnengehaald, maar maakt het seizoen af bij de nummer zeven van de Serie A. La Vecchia Signora had de mogelijkheid om de koppositie steviger in handen te nemen, daar Internazionale eerder op de dag punten verspeelde in de uitwedstrijd tegen Lecce (1-1). Het lukte Juventus pas laat in de eerste helft om op voorsprong te komen.

Nadat Parma-doelman Luigi Sepe halverwege het eerste bedrijf nog een doelpunt van Ronaldo had voorkomen, slaagde hij er met 43 minuten op de klok wel in om de score te openen. De Portugese aanvaller sneed naar binnen in het strafschopgebied en schoot via een opponent raak. Het was alweer de zevende wedstrijd op rij waarin Ronaldo het net wist te vinden. Direct na rust was Juventus dicht bij de tweede treffer, maar een inzet van Danilo raakte de paal. In plaats van de 2-0 viel echter al snel in de tweede helft de gelijkmaker. Andreas Cornelius kopte een hoekschop van Matteo Scozzarella tegen de touwen.

Heel lang kon Parma niet genieten van de gelijke stand, want Juventus kwam vrijwel direct weer op voorsprong. Paulo Dybala vond Ronaldo in het strafschopgebied, waarna de Portugees overtuigend zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen werkte. In de slotfase zocht Parma nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Jasmin Kurtic kreeg een goede mogelijkheid, maar zag Wojciech Szczesny de 2-2 voorkomen. Dat Juventus uiteindelijk standhield, was mede te danken aan De Ligt. De Oranje-international voorkwam vlak voor de doellijn een doelpunt van Parma, waardoor het uiteindelijk 2-1 bleef in Turijn.