Memphis Depay geeft update: na één maand revalideren alweer met bal bezig

Sinds Memphis Depay een maand geleden een zware knieblessure opliep, geeft de spits van Olympique Lyon op zijn socialmediakanalen regelmatig updates over zijn revalidatie. De 25-jarige aanvaller toont in een nieuwe video dat hij hard aan het werk is om terug te keren en is inmiddels ook alweer met de bal aan het trainen.

Depay liep op 15 december tegen Stade Rennes (0-1 verlies) een zware knieblessure op, waarvoor hij zich in de rust liet vervangen. Geschat wordt dat de dribbelaar ongeveer zes maanden aan de kant staat. Het is sterk de vraag of Depay op tijd hersteld is om aankomende zomer met Oranje deel te nemen aan het Europees kampioenschap.