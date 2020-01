Stand Eredivisie na speelronde 19: Ajax loopt dankzij Willem II opnieuw uit

Ajax staat na speelronde 19 in de Eredivisie zes punten los van achtervolger AZ. De Amsterdammers wonnen zondag zelf moeizaam van Sparta Rotterdam (2-1) en zagen een dag eerder hoe Willem II in Alkmaar afrekende met AZ (1-3). Nummer vier PSV verzuimde met een gelijkspel bij VVV-Venlo (1-1) om dichter bij AZ te komen, terwijl Feyenoord op plek vijf aan een indrukwekkende opmars bezig is. Onderin deelde ADO Den Haag een gevoelige tik uit door directe concurrent en hekkensluiter RKC Waalwijk te kloppen (2-0).