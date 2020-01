Van der Vaart heeft kritiekpunt na interview Van Dijk: ‘Vrij ongeloofwaardig'

Het heeft er alle schijn van dat Liverpool dit seizoen voor het eerst sinds dertig jaar kampioen van Engeland gaat worden. Na de overwinning op Manchester United staat de ploeg van aanvoerder Virgil van Dijk nu met een wedstrijd minder gespeeld zestien punten los op achtervolger Manchester City. Toch wilde Van Dijk na afloop niet spreken over de aanstaande titel. "Dat zullen we niet doen, zo zijn we niet", aldus de Oranje-international tegenover Ziggo Sport.

Van Dijk roept vorig seizoen in herinnering, toen Liverpool de titel aan zijn neus voorbij zag gaan. "Wij weten als geen ander, sinds vorig jaar, dat het gek kan lopen. We hebben vorig jaar één wedstrijd verloren en je wint nog steeds niet de Premier League. We hebben gewoon op dit moment de mentaliteit dat we wedstrijd voor wedstrijd willen kijken. We kunnen zelfs na vandaag nog beter, bij vlagen. Daar focussen we op, we willen niet verder kijken. We gaan niet naast onze schoenen lopen."

Rafael van der Vaart, die de wedstrijd voor Ziggo Sport analyseerde, vindt dat Van Dijk zich meer zou mogen uitspreken. "Wanneer het ongeloofwaardig wordt? Ik vind het nu al vrij ongeloofwaardig", zegt de oud-middenvelder. "Ik vind het niet raar als jij zestien, en waarschijnlijk negentien, punten voorstaat, dat je dan zegt: 'Ik denk dat we kampioen gaan worden.' Dat is toch niet gek?

"Je kan dan beter zeggen: 'Luister, als we dit weggeven, komen we er nooit meer overheen.' Zo is het gewoon", zegt Van der Vaart, die weet dat een mogelijk kampioenschap bij Liverpool gevoelig ligt, omdat het al dertig jaar geleden is voor de club. "Ze gaan het ook niet meer weggeven, maar je merkt wel dat er in die hele club iets heerst van: doe maar rustig aan, want..."

Over het spel van Van Dijk tegen Manchester United sprak Van der Vaart niets dan goed. Van Dijk maakte het openingsdoelpunt en strooide met prachtige lange passes. "Ik heb wel weer van hem genoten", zegt Van der Vaart. "Het is wel echt de leider van Liverpool. Het is natuurlijk geweldig dat hij langzaam via Groningen en Southampton nu hier is gekomen. En echt bepalend zijn van achteruit, geweldig. Een paar geleden had ik dit niet verwacht. Ik vond hem wel goed, maar dit had ik niet verwacht."

Verder viel het Van der Vaart op dat Van Dijk opvallend uitgerust overkwam in het interview dat de verdediger direct na afloop van de kraker tegen United gaf. "Als je hem zo ziet staan, denk je: hij moet nog gaan spelen. Ik kan me herinneren dat ik helemaal gesloopt was na een wedstrijd, maar hij staat erbij van: 'makkie'", glimlacht Van der Vaart.