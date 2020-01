Donny van de Beek weigert keuze te maken: ‘Het zijn allemaal mooie clubs’

De afgelopen tijd wordt er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Donny van de Beek. Real Madrid zou concreet in de markt zijn voor de 22-jarige middenvelder, die tevens begeerd wordt door Manchester United. In onderstaande video gaat de Ajacied in op zijn toekomst, al weigert hij een keuze te maken als er concrete clubs ter sprake komen.

Van de Beek: 'Ben nog helemaal niet bezig met een eventuele transfer'

Van de Beek nam zondagmiddag in het duel met Sparta Rotterdam (2-1 zege) een doelpunt voor zijn rekening. De middenvelder toont zich na afloop van het treffen opgelucht, daar de bezoekers de nodige kansen hadden om met een punt uit de Johan Cruijff ArenA te vertrekken.

Van de Beek opgelucht: 'Die 2-2 had zomaar nog kunnen vallen'