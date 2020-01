Peter Bosz geniet bij hervatting Bundesliga met volle teugen van Leverkusen

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz heeft zondagavond indruk gemaakt in de Bundesliga. Die Werkself won in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop met 1-4 op bezoek bij hekkensluiter SC Paderborn 07. Het team van Bosz is met 31 punten uit 18 duels terug te vinden op een zesde plaats in de Bundesliga; de nummer vier Borussia Dortmund heeft slechts 2 punten meer.

Leverkusen leidde bij rust al met 0-3 door doelpunten van Kevin Volland (twee) en Julian Baumgartlinger. Direct na de onderbreking deed Paderborn wat terug via Dennis Srbeny, maar Kai Havertz herstelde de voordelige marge van drie een kwartier voor tijd toch weer in ere voor Leverkusen, waar Daley Sinkgraven als basisspeler 78 minuten meedeed.