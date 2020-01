Justin Kluivert en Lasse Schöne van waarde bij weerzien in het Luigi Ferraris

AS Roma heeft de uitwedstrijd tegen Genoa zondagavond weten te winnen. De Romeinen waren in het Stadio Luigi Ferraris met 1-3 te sterk voor de laagvlieger in de Serie A, door doelpunten van Cengiz Ünder, Davide Biraschi (eigen treffer) en Edin Dzeko. Justin Kluivert en Lasse Schöne stonden aan de aftrap en verzorgden allebei een assist in het duel.

Bij Genoa had Schöne een basisplaats, terwijl Kluivert aan de aftrap mocht verschijnen bij AS Roma. De Nederlandse aanvaller van de Romeinen was al snel goed voor een assist, toen hij na een actie Ünder aan de zijkant vond. De Turkse vleugelaanvaller leek ook een voorzet te willen geven, maar zijn pass ging aan alles en iedereen voorbij en viel bij de tweede paal binnen. Op slag van rust wist AS Roma met behulp van Genoa de marge te verdubbelen. Een voorzet van Leonardo Spinazzola werd door Biraschi achter zijn eigen doelman Mattia Perin gewerkt.

Dat Genoa na de eerste helft nog in de wedstrijd zat, was mede te danken aan Schöne. De Deense middenvelder vond vrijwel direct na de tweede treffer van AS Roma met een geweldige pass Goran Pandev, die eerder bij de bal was dan de defensie van de bezoekers en het leer langs doelman Pau López werkte. Met een uur op de klok was de thuisploeg dicht bij de gelijkmaker, maar López keerde een kopbal van Edoardo Goldaniga. Een kwartier voor tijd slaagde Roma erin om het duel op slot te gooien.

Lorenzo Pellegrini ontving de bal na geklungel in de defensie van Genoa en vond Dzeko in het strafschopgebied. De Bosnische spits bleef uiterst koel en passeerde Perin met een lage schuiver, waarmee hij de eindstand op 1-3 bepaalde. De Romeinen klimmen door de zege in Genua naar de vierde plaats in de Serie A, al heeft Atalanta een wedstrijd minder gespeeld. Genoa blijft steken in de kelder van de Italiaanse competitie en bezet de voorlaatste plaats, met een achterstand van twee punten op de veilige zeventiende stek.