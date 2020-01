Virgil van Dijk met subliem kopdoelpunt matchwinner tegen Manchester United

Liverpool heeft zondagavond ook aartsrivaal Manchester United aan zijn zegekar gebonden. De manschappen van manager Jürgen Klopp hadden genoeg aan een kopdoelpunt van de ijzersterk spelende Virgil van Dijk en een treffer in de laatste minuut van Mohamed Salah: 2-0. The Reds waren veruit de sterkste ploeg, maar kwamen toch goed weg dat United geen van zijn spaarzame goede kansen wist te benutten. Liverpool staat met een wedstrijd minder gespeeld al zestien punten voor op nummer twee Manchester City.

Liverpool voerde direct vanaf het eerste fluitsignaal de druk op het doel van Manchester United op. Dat leidde in de veertiende minuut tot de openingstreffer van Van Dijk. De centrumverdediger torende bij een hoekschop van Trent-Alexander Arnold ver boven Daniel James en Harry Maguire uit en kopte fraai binnen: 1-0. Ook na de openingstreffer liet Van Dijk zich gelden: eerst gaf de Nederlander een sublieme lange bal op Mohamed Salah, die Roberto Firmino vervolgens net naast zag schieten.

Even later sprong Van Dijk bij een hoge voorzet tegen United-doelman David de Gea op, waarna Firmino de bal in zijn bezit kreeg en prachtig binnen krulde. Op aanraden van de VAR zette de scheidsrechter echter een streep door de treffer, omdat Van Dijk een overtreding zou zijn begaan op de goalie. Even later werd ook een buitenspeldoelpunt van Georginio Wijnaldum afgekeurd, die na een prachtige steekbal van Alex Oxlade-Chamberlain de verre hoek vond. United kwam er totaal niet aan te pas, maar kreeg vlak voor rust toch een enorme kans. Andreas Pereira slaagde er echter net niet in om een voorzet van Aaron Wan-Bissaka binnen te glijden.

Ook na rust ging Liverpool nadrukkelijk op zoek naar doelpunten. In de 47ste minuut had Salah moeten scoren, nadat de Egyptenaar door Andy Robertson vrij voor De Gea werd gezet. Salah raakte de bal echter volledig verkeerd en schoot naast. Luttele minuten later raakte Jordan Henderson de paal voor Liverpool. Daarna ging de storm van the Reds enigszins liggen en kregen de bezoekers twee goede kansen. Eerst ging een afstandsschot van Fred net naast, terwijl Anthony Martial na een combinatie met Pereira nipt over schoot.

In de slotfase zette Manchester United een slotoffensief in gang, maar Liverpool hield eenvoudig stand. In de derde minuut van de blessuretijd maakte de thuisploeg aan alle onzekerheid een einde. Salah werd op de counter weggestuurd en passeerde De Gea door de bal onder de Spaanse goalie door te schuiven: 2-0.