Ingrepen van Alan Pardew bij ADO sorteren effect in degradatiekraker

ADO Den Haag is er bij het officiële debuut van Alan Pardew als trainer in geslaagd om de degradatiekraker tegen RKC Waalwijk te winnen. De club uit de Hofstad boekte een 2-0 overwinning, door doelpunten van Shaquille Pinas en de ingevallen Aaron Meijers. ADO verlaat door de zege de zeventiende plaats en passeert VVV-Venlo op doelsaldo, terwijl de voorsprong op RKC nu vijf punten bedraagt.

Pardew had in zijn eerste wedstrijd als trainer van ADO direct het nodige aangepast in de opstelling. De aanwinsten Sam Stubbs, Laurens De Bock, George Thomas en Mick van Buren hadden direct een basisplaats, wat ten koste ging van onder meer aanvoerder Meijers. De eerste mogelijkheid van het duel was voor Daan Rienstra, die namens de bezoekers over schoot. ADO werd gaandeweg de eerste helft steeds dreigender, wat resulteerde in een kans voor Tomáš Necid. Aan de andere kant schoot Sylla Sow in een zeer kansrijke positie de bal op de benen van ADO-doelman Luuk Koopmans.

Na iets meer dan een halfuur spelen brak de thuisploeg de wedstrijd open. Een vrije trap van John Goossens bereikte het hoofd van Pinas, die de bal achter RKC-doelman Etienne Vaessen kopte. De doelman voorkwam voor rust nog dat Crysencio Summerville een kans kreeg om de marge te verdubbelen. In het begin van de tweede helft had RKC weliswaar veel balbezit, maar de bezoekers hadden moeite om tot grote kansen te komen. Tijani Reijnders zorgde voor het eerste grote gevaar na rust, maar schoot over.

Na een uur spelen wisselde Pardew enigszins defensief, door Van Buren naar de kant te halen voor Meijers. Twaalf minuten voor tijd leek ADO de wedstrijd te beslissen. Hannes Delcroix werkte de doorgebroken Summerville tegen de grond, waarna de bal na contact met de VAR net buiten het strafschopgebied kwam te liggen. De ingevallen Meijers schoot raak een verdubbelde daarmee de marge. Die klap kwam RKC niet meer te boven, waardoor de ploeg van trainer Fred Grim nog steviger op de laatste plaats in de Eredivisie staat. De achterstand van de Waalwijkers op VVV en ADO bedraagt vijf punten.