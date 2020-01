Ten Hag snauwt Kwakman af: ‘Dat kan ik jou niet vertellen, jongen’

Hakim Ziyech heeft een kuitblessure overgehouden aan het thuisduel van Ajax met Sparta Rotterdam (2-1). De aanvallende middenvelder viel aan het begin van de tweede helft uit met fysieke klachten, waarna niet meteen duidelijk was waar hij last van had. Erik ten Hag bevestigt ongeveer een halfuur na het laatste fluitsignaal dat Ziyech met kuitklachten kampt, maar had direct na afloop in gesprek met Kees Kwakman en Toine van Peperstraten ogenschijnlijk weinig zin om de kwetsuur toe te lichten.

De analist analyseerde Ajax - Sparta voor FOX Sports toen Ten Hag arriveerde voor zijn gebruikelijke televisie-interview na afloop. "Ik weet niet precies wat er is met Ziyech. We gaan het nu horen", zo werd Ten Hag geïntroduceerd door Kwakman. De trainer van Ajax reageerde echter niet bepaald blijmoedig. "Je hebt zo lang... Hoe kun jij nou als ervaren analist zeggen: dat gaan we nu horen? Dat kan ik jou niet vertellen, jongen", snauwde hij de oud-speler van onder meer FC Volendam toe.

"We moeten gewoon even afwachten hoe het zich ontwikkelt. Morgen of overmorgen weten we meer", vervolgde Ten Hag zichtbaar geïrriteerd. Presentator Van Peperstraten probeerde meer los te krijgen over de blessure van Ziyech, maar Ten Hag kon niet meer toelichten. "Nogmaals: we kunnen er wel tien minuten over praten, maar we moeten gewoon even tot morgen wachten. Ik moet geduld hebben, jullie ook."

Ten Hag bevestigde naderhand op de persconferentie tegenover diverse nationale media alsnog dat Ziyech de strijd tegen Sparta moest staken vanwege een kuitblessure. In gesprek met Van Peperstraten en Kwakman sprak hij verder nog van een 'wedstrijd met veel gezichten'. Ajax zegevierde uiteindelijk met 2-1 door doelpunten van Donny van de Beek en Ryan Gravenberch, maar in de slotfase werd het toch nog even spannend door een treffer van Joël Piroe. Ten Hag vond Ajax in fases 'inconsequent, slap en gemakzuchtig'. "Uiteindelijk mag je nog van geluk spreken dat je die overwinning uit het vuur sleept", besloot de trainer.