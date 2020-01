Internazionale faalt tegen laagvlieger en gunt Juventus de ruimte

Internazionale heeft zondagmiddag dure punten verspeeld. Het elftal van trainer Antonio Conte, met Stefan de Vrij negentig minuten in de basis, speelde op bezoek bij nummer zeventien Lecce met 1-1 gelijk, waardoor Juventus zondagavond tegen Parma de eerste positie verder kan verstevigen. Inter staat nu tweede in de Serie A met 47 punten, terwijl Juventus met een duel minder op 48 punten staat.

Inter wist dat een overwinning noodzakelijk was om de titelrace met Juventus in leven te houden, maar de formatie van Conte kon in het eerste bedrijf niet tot scoren komen. De uitploeg kwam wel tot enkele kansen, maar Lecce kon stand houden. Diep in blessuretijd leek de thuisploeg zelfs de uitgelezen mogelijkheid te krijgen om op 1-0 te komen via een penalty vanwege een handsbal, maar de VAR greep in en zorgde ervoor dat de beslissing werd ingetrokken.

Ook in de tweede helft ging Inter op zoek naar een doelpunt, maar Lecce kon de gelederen lange tijd gesloten houden. Twintig minuten voor tijd moest de laagvlieger uiteindelijk capituleren. Invaller Alessandro Bastoni reageerde alert op een voorzet vanaf links en kopte bij de eerste paal raak: 0-1. Lecce vocht zich echter sterk terug en maakte via Marco Mancosu, die alert reageerde op een voorzet, de gelijkmaker. Filippo Falco had nog de kans om Lecce de drie punten te schenken, maar de aanvallende middenvelder raakte het aluminium.

Andere uitslagen:

Bologna - Verona 1-1

Brescia - Cagliari 2-2