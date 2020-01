Leicester City gaat onderuit na misser Vardy en ziet Man City uitlopen

Leicester City heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden. De nummer drie van de Premier League verloor op bezoek bij Burnley met 2-1, waardoor men nu drie punten achterstaat op nummer twee Manchester City. The Foxes kwamen nog wel op voorsprong op Turf Moor, maar moesten daarna hun meerdere erkennen in the Clarets.

In een weinig enerverende helft wist Leicester City na ruim een halfuur spelen de leiding te nemen. Harvey Barnes snelde bij een counter richting het vijandelijke doel, dribbelde simpel langs verdediger Ben Mee en schoot gedecideerd raak: 0-1. Burnley kwam voor de elfde keer op een rij in de Premier League niet tot scoren in de eerste helft, de langste reeks in de Engelse competitie sinds hun eigen reeks van twaalf duels in het voorjaar van 2015.

Snel in de tweede helft kwam Burnley langszij. Chris Wood kon van dichtbij profiteren van een rebound en tikte binnen: 1-1. Leicester City kon tien minuten later alweer de voorsprong pakken, maar de penalty van Jamie Vardy werd gestopt door doelman Nick Pope. Tien minuten voor tijd was het drama compleet voor de bezoekers. Een voorzet vanaf de linkerflank werd slecht weggewerkt door de verdediging van Leicester City, waarna Ashley Westwood de winnende treffer kon binnenknallen: 2-1.