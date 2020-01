Go Ahead Eagles breekt record na waanzinnige comeback in Den Bosch

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag een stokoud record uit de boeken gespeeld. The Eagles wonnen met 2-3 van FC Den Bosch en zijn daardoor twintig duels op rij ongeslagen, inclusief bekerwedstrijden. Het oude record, uit de jaargang 1917/18, stond op negentien duels zonder nederlaag. De mijlpaal leek gevaar te lopen, want Go Ahead keek in Den Bosch eerst nog tegen een 2-0 achterstand aan. Een indrukwekkende comeback leverde alsnog een nieuw record en een overwinning op.

Go Ahead kende een nerveuze start in Den Bosch, wat al na acht minuten resulteerde in een voorsprong voor de thuisspelende formatie. Kevin Felida kreeg de bal net buiten het strafschopgebied voor zijn voeten en haalde vervolgens doeltreffend uit, tot grote vreugde van de Bossche aanhang. Na 24 minuten spelen gaf het scorebord 2-0 aan. Oussama Bouyaghlafen kopte onberispelijk raak uit een afgemeten voorzet van Luuk Brouwers. Go Ahead toonde ondanks de twee tegenslagen veerkracht en het was Martijn Berden die slechts twee minuten later de aansluitingstreffer produceerde. Zijn kiezelharde schot kwam via de onderkant van de lat in het doel terecht.

De ploeg uit Deventer geloofde weer volop in zijn kansen en de defensie van Den Bosch kwam hierdoor steeds meer onder druk te staan. Vijf minuten na rust leverden de aanvallende intenties de gelijkmaker op, die op naam kwam van Richard van der Venne. Laatstgenoemde tikte bij de tweede paal binnen. Het knappe voorbereidende werk was van Berden en Maël Corboz, die optimaal profiteerden van miscommunicatie in de verdediging van Den Bosch. In de slotfase van de enerverende ontmoeting werden de bordjes helemaal verhangen.

Van der Venne was twintig minuten voor het einde als aangever betrokken bij een doelpunt van Go Ahead. De middenvelder veroverde de bal en bracht vervolgens Adrian Edqvist in stelling. De Zweedse aanvaller zag Corboz vrijlopen en de Franse middenvelder faalde niet in kansrijke positie. Hij omspeelde doelman Wouter van der Steen en tekende koelbloedig voor de 2-3. Den Bosch was mentaal geknakt en niet meer in staat om een slotoffensief op touw te zetten. Go Ahead doet uitstekende zaken in de strijd om een plaats in de play-offs om promotie, terwijl de Bosschenaren in de middenmoot blijven hangen.