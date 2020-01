Ajax kruipt door oog van de naald en zet AZ op aanzienlijke afstand

Ajax is zondagmiddag met de schrik vrijgekomen in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De koploper van de Eredivisie boekte een 2-1 overwinning, dankzij treffers van Donny van de Beek en Ryan Gravenberch. Sparta trof liefst driemaal de paal in de Johan Cruijff ArenA en werd met name in het laatste kwart van de wedstrijd erg dreigend. Ajax profiteerde evenwel van de nederlaag die belager AZ zaterdag leed tegen Willem II en slaat een gat van zes punten met de nummer twee. Smet op de zege was het uitvallen van Hakim Ziyech in de tweede helft; de ernst van zijn blessure is nog onduidelijk.

Ajax trad aan met Ryan Babel, die zijn eerste wedstrijd speelde voor de Amsterdammers sinds het seizoen 2012/13. Noussair Mazraoui zat op de bank tijdens de vorige competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1 zege), maar nam de rechtsbackpositie nu weer over van Sergiño Dest. Op het middenveld ruimde trainer Erik ten Hag opnieuw een plek in voor de zeventienjarige Ryan Gravenberch, die de negentig minuten volmaakte in de laatste twee officiële wedstrijden van 2019. Bij Sparta maakte aanwinst Patrick Joosten direct zijn debuut als basisspeler; hij vormde een voorhoede met Ragnar Ache en Mohamed Rayhi.

Ache schudde Ajax al in de eerste minuut wakker. Nadat een lange bal achter de verdediging van Ajax landde, sprintte de Spartaan weg en kreeg hij plots een grote kans. De inzet van de spits zeilde via de buitenkant van de paal achter het doel. Aan de overzijde had Dusan Tadic een uitgelezen kans, na een fraaie combinatie tussen Gravenberch en Babel. De jongste Ryan lepelde de bal hoog in het zestienmetergebied voor en Babel kopte achterwaarts richting Tadic. De aanvoerder stuitte echter op keeper Ariel Harush. Ajax kwam beter in de wedstrijd en opende na een klein kwartier spelen daadwerkelijk de score.

Nadat een schot van Hakim Ziyech werd geblokkeerd door Sparta, kwam de bal wat gelukkig voor de voeten van Donny van de Beek. Die vuurde van dichtbij snoeihard raak: 1-0. Flitsend speelde Ajax echter niet. Doelman André Onana kende in de slotfase van de eerste helft wat moeite met een vrije trap van Dante Rigo en Ajax werd meermaals teruggedrongen tot de eigen zestien. Aan de overzijde keepte Ariël Harush een sterke wedstrijd en die lijn zette hij door na de rust, toen hij voorkwam dat Babel zijn rentree zou opluisteren met een kopdoelpunt. Het was het startsein van een enerverende tweede helft.

Ajax kreeg een forse domper te verwerken met het uitvallen van Ziyech, die zich leek te verstappen toen hij de bal wilde veroveren. De aanvallende middenvelder werd vervangen door Jurgen Ekkelenkamp. Kort na de wissel kwam Ajax op 2-0: korte combinaties in het strafschopgebied tussen Tadic en Ekkelenkamp resulteerden in een kans voor Gravenberch, die beheerst afrondde. Abdou Harroui bezorgde Ajax een schrikmoment door de paal te treffen, alvorens Joël Piroe een hoge bal met de borst aannam en hard raak schoot in de verre hoek. Sparta rook bloed: een uithaal van Adil Auassar werd ternauwernood uit het doel gehouden door Lisandro Martínez, die de bal tegen de paal kopte. Ook Joël Veltman moest nog een bal van de lijn halen, ditmaal nadat Ache Onana had omzeild, terwijl de de keeper diep in de blessuretijd een uithaal van Deroy Duarte klemde.