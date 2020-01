‘Scouts van PL-club zijn vandaag in het stadion voor Summerville’

ADO Den Haag hervat zondag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen concurrent RKC Waalwijk. Volgens Omroep West staat er voor Crysencio Summerville meer op het spel dan alleen de drie punten. Volgens de lokale omroep zijn er scouts van Southampton aanwezig bij het duel met RKC om de jongeling te bekijken.

Summerville, die dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, doet het tot op heden goed in Den Haag. De achttienjarige aanvaller heeft tot dusver in veertien wedstrijden meegespeeld bij ADO, waarin hij goed was voor een goal en drie assists. Summerville ligt momenteel tot medio 2021 vast in Rotterdam.

Volgens Omroep West kan Summerville zich zondag verder in de kijker spelen in het Cars Jeans Stadion. Scouts van Southampton zouden de verrichtingen van het talent nader bekijken, zo klinkt het. Summerville heeft een basisplaats gekregen van manager Alan Pardew. De wedstrijd tussen de twee degradatiekandidaten begint om 16.45 uur.