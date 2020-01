Unnerstall: ‘Dan is het normaal dat iedereen over de keeper van PSV praat’

Lars Unnerstall zag afgelopen week een concurrent wegvallen, want Jeroen Zoet koos voor een verhuurperiode bij FC Utrecht. De boomlange doelman van PSV laat zich zondag na het 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo eigenlijk pas voor de eerste keer uit over de keeperssaga bij de Eindhovense club. Unnerstall vindt het eigenlijk niet meer dan logisch dat er in de afgelopen periode zoveel aandacht is besteed aan de strijd om een plaats onder de lat bij PSV.

"Als de trainer zegt dat iedereen zich kan laten zien, is het normaal dat iedereen over de keeper praat", verklaart Unnerstall voor de camera van FOX Sports. "Nu is het duidelijk en zo gaan we verder." Extra druk voelde de sluitpost niet in Venlo. "Het was gewoon een normale wedstrijd. Je moet laten zien dat je het kan. Het is jammer dat we een doelpunt tegen kregen, een penalty. Nu moeten we verder." De inzet van Jonathan Opoku, wist Unnerstall, ondanks een verleden bij VVV, niet te keren. "Ik zat er met de punt nog wel aan, maar dat was te weinig."

Denzel Dumfries redde in blessuretijd een punt voor PSV, maar de rechtsback hield desondanks geen goed gevoel over aan de uitbeurt tegen VVV. "We maakten het onszelf zo moeilijk", moppert de scorende Oranje-international. "We hebben in de eerste helft zoveel kansen gehad waarin we de wedstrijd dood moesten maken." De tweede helft verliep behoorlijk moeizaam voor PSV, dat op het nippertje een nederlaag wist te voorkomen. "We kwamen slecht uit de kleedkamer en gingen mee in het vechtvoetbal van VVV. We doen onszelf tekort, want we hadden het al lang af moeten maken."

Interim-trainer Ernest Faber zag ook lijdzaam toe hij PSV het zichzelf onnodig lastig maakte tegen het stugge VVV. "Dan moet je nog blij zijn met een punt in de allerlaatste seconde", telt de PSV-coach zijn zegeningen. Faber constateerde de nodige verbeterpunten na rust. "Sommigen gaan dan net iets te veel hun eigen ding doen. Dat moet anders." De opvolger van Mark van Bommel zag teveel spelers in de tweede helft uit hun positie lopen, waardoor PSV op voetballend vlak tekort schoot. "Je krijgt dan een penalty tegen en dan zie je weer de oude fout van verwijten maken. Dat heeft geen zin. Je moet elkaar vooral aanspreken op wat we afgesproken hebben. Daarin ligt voor de komende wedstrijden de sleutel."