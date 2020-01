Rebic haalt aandacht weg bij Ibrahimovic met spectaculaire invalbeurt

AC Milan heeft zondagmiddag ternauwernood een overwinning geboekt op Udinese in de Serie A. De middenmoters leken met 2-2 te gaan remiseren, maar diep in de blessuretijd zorgde Ante Rebic voor de verlossing in San Siro: 3-2. De aanvaller kwam eerder in de tweede helft ook al tot scoren, nadat hij was ingevallen na de rust. Bij Udinese deed Bram Nuytinck 77 minuten mee en maakte Hidde ter Avest laat in de wedstrijd zijn entree.

Na zijn plek op de bank in de midweekse Coppa Italia-wedstrijd tegen SPAL (3-0 zege) begon Zlatan Ibrahimovic weer in de basis bij Milan. Hij wist echter niet zijn stempel te drukken op de wedstrijd. Het was Udinese dat al vroeg de score opende in San Siro. Na een lange bal van achteruit van Udinese kwam Gianluigi Donnarumma ver zijn doel uit om Kevin Lasagna van de bal te houden. De keeper stond plots tussen zijn eigen zestienmetergebied en de zijlijn en kopte de bal weg, maar Jens Stryger Larsen was er snel bij om af te ronden in het lege doel. Udinese bleef daarna de bovenliggende partij en kwam via Lasagna dicht bij de 2-0.

Milan kwam gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd, maar wist Udinese nauwelijks in de problemen te brengen. Ibrahimovic gaf een krachtige vrije trap niet genoeg richting mee en dat was een van de spaarzame mogelijkheden voor de thuisploeg. Aan het begin van de tweede helft bracht Stefano Pioli Ante Rebic binnen de lijnen en die wissel miste zijn uitwerking niet. De Kroaat had nog geen drie minuten nodig om zijn naam op het scoreformulier te zetten. Rap samenspel op het middenveld resulteerde uiteindelijk in een voorzet van Andrea Conti aan de rechterflank; door een goede loopactie stond Rebic op de juiste plek om er 1-1 van te maken.

De treffer viel kort na een knappe redding van Donnarumma nadat Lasagna door de Milanese defensie zigzagde, en de keeper onderscheidde zich na 54 minuten opnieuw door als winnaar uit een één-op-één-situatie met Rolando Mandragora te komen. Het waren belangrijke reddingen, want Milan wist vervolgens op voorsprong te komen. Een heerlijke goal van Theo Hernández betekende de 2-1: de linksback nam een afvallende bal op de slof buiten het strafschopgebied, na een corner, en schoot hard raak in de rechterhoek. Vijf minuten voor tijd kopte Lasagna echter uit het niets de 2-2 binnen daarmee leek hij de eindstand te bepalen. Diep in de blessuretijd, kort nadat Ter Avest was ingevallen bij de bezoekers, bepaalde Rebic echter anders: 3-2.