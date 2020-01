Dumfries behoedt PSV in extremis voor smadelijke nederlaag in Venlo

PSV is op een tegenvallende manier aan de tweede seizoenshelft in de Eredivisie begonnen. Het elftal van interim-trainer Ernest Faber speelde slechts met 1-1 gelijk tegen laagvlieger VVV-Venlo. PSV dwong de nodige kansen af in Noord-Limburg, maar het ontbrak aan scherpte voor het doel van VVV. Ruim twintig minuten voor tijd leek het helemaal mis te gaan voor PSV, toen Boscagli een strafschop weggaf en de thuisclub daarvan optimaal profiteerde. In de tweede minuut van de blessuretijd bracht Dumfries al koppend redding voor PSV.

Debutant Oussama Darfalou, door VVV gehuurd van Vitesse, begon zeer slecht aan de wedstrijd. De aanvaller leed al in de tweede minuut op knullige wijze balverlies, waardoor Steven Bergwijn een vrije doortocht had richting doelman Thorsten Kirschbaum. De PSV-aanvaller gleed echter op ongelukkige wijze onderuit, waardoor de grote kans voor de bezoekers in rook opging. Kirschbaum redde luttele minuten later zeer bekwaam op een harde knal van Cody Gakpo, maar raakte wel geblesseerd na een botsing met Denzel Dumfries. De Duitse sluitpost moest enkele minuten behandeld worden, maar kon de wedstrijd toch een vervolg geven.

VVV kreeg na een kwartier spelen een unieke mogelijkheid om te scoren. Darfalou wist doelman Lars Unnerstall niet helemaal te omspelen, al kwam de bal wel bij Jerome Sinclair terecht. De van Watford gehuurde aanvaller zag zijn inzet van de lijn worden gehaald door de alerte Timo Baumgartl. VVV liet zich halverwege de eerste helft weer gelden, maar het schot van Darfalou vloog over het doel heen. Met een klein halfuur op de klok had Armindo Bruma PSV op voorsprong moeten brengen, na goed voorbereidend werk van Cody Gakpo. Kirschbaum stond echter goed op te letten en redde van dichtbij op de inzet van de Portugese buitenspeler. Enkele minuten voor het rustsignaal tikte Unnerstall een harde kopbal van Nils Röseler op katachtige wijze over de lat. Een enerverende eerste helft leverde zodoende geen treffers op.

Ook na de hervatting was PSV dicht bij de openingstreffer. Bergwijn begon gelijk aan een fraaie dribbel, maar de razendsnelle aanvaller van de bezoekende ploeg faalde in de afwerking door toedoen van Kirschbaum. Darfalou liet zich korte tijd later weer zien bij een aanval van VVV door de bal vanachter zijn standbeen voor het doel te krijgen. Het leverde de thuisploeg evenwel geen scoringskans op. Na een uur spelen hield Kirschbaum de koppende Dumfries van scoren af, na een goede voorzet van Ryan Thomas. Faber voerde vervolgens een wissel door bij PSV, met Jorrit Hendrix als vervanger van Gakpo. Het veldoverwicht van de Eindhovenaren zei niet zoveel, want VVV nam halverwege de tweede helft brutaal de leiding. Roel Janssen werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Olivier Boscagli, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Jonathan Opoku faalde niet vanaf elf meter, al zat Unnerstall er nog wel met een voet tegenaan.

PSV ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker. Faber gunde aanvaller Noni Madueke zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovense club. De tegenvallende Bruma werd hiervoor ruim een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Dumfries werd kort na de entree van Madueke gestuit door de uitblinkende Kirschbaum, waarna Mohamed Ihattaren in de rebound naast schoot. VVV hield dapper stand in de slotfase. Ver in blessuretijd kwam PSV alsnog langszij dankzij een rake kopbal van Dumfries, uit een goede voorzet van Thomas. Verslagenheid bij VVV en onvrede bij PSV, dat gelijk twee dure punten morst.