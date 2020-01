Ryan Babel maakt rentree bij Ajax; wijziging in achterhoede

Ryan Babel staat voor zijn rentree in de Eredivisie. De kersverse aanwinst van Ajax heeft zondagmiddag direct een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam; Babel vormt een voorhoede met Quincy Promes en Dusan Tadic. FOX Sports verwacht dat Babel als centrumspits gaat opereren. De international, die wordt gehuurd van Galatasaray, gaat zijn eerste wedstrijd voor Ajax spelen sinds het seizoen 2012/13.

Noussair Mazraoui zat op de bank tijdens de vorige competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1 zege), maar neemt de rechtsbackpositie nu weer over van Sergiño Dest. Op het middenveld ruimt trainer Erik ten Hag opnieuw een plek in voor de zeventienjarige Ryan Gravenberch, die de negentig minuten volmaakte in de laatste twee officiële wedstrijden van 2019.

Bij Sparta maakt Patrick Joosten direct zijn debuut als basisspeler. De aanvaller werd op huurbasis overgenomen van FC Utrecht en neemt positie in een voorhoede met Ragnar Ache en Mohamed Rayhi. De andere aanwinst van Sparta, Mica Pinto, begint op de bank. Pinto werd overgenomen van Fortuna Sittard en werd gehaald als back-up voor linksback Lassane Faye, die in de basis staat.

Ajax kan tegen Sparta profiteren van de nederlaag die concurrent AZ zaterdagavond leed tegen Willem II (1-3). Bij een overwinning op Sparta vergroot de koploper het gat met de runner-up tot zes punten. Sparta staat op de elfde plek in de Eredivisie, met drie punten achterstand op nummer tien FC Groningen.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Ziyech; Promes, Babel, Tadic.

Opstelling Sparta Rotterdam: Harush; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Rigo, Harroui, Auassar; Ache, Rayhi, Joosten.