Jasper Cillessen krijgt volgende tik te verwerken bij Valencia

Jasper Cillessen heeft wederom een tik te verwerken gekregen. Valencia speelt zondagmiddag een uitwedstrijd tegen Real Mallorca en trainer Albert Celades geeft wederom de voorkeur aan Jaume Doménech. Enkele Spaanse media hadden juist verwacht dat de Nederlander weer eens een kans zou krijgen onder de lat bij los Che.

Doménech ging vorige week woensdag in de halve finale van de Spaanse Supercup tegen Real Madrid (1-3) namelijk in de fout. De doelman verkeek zich bij de openingstreffer, waardoor de vraag in Spanje opdoemde of Cillessen weer een optie was voor Celades. De coach houdt echter vast aan de Spaanse doelman, die sinds december speelt nadat Cillessen een blessure had opgelopen.

De inmiddels weer fitte Oranje-international ruilde Barcelona afgelopen zomer in voor Valencia om meer aan spelen toe te komen, ook met het oog op zijn positie bij het Nederlands elftal en het naderende EK. Cillessen is in 2020 echter nog niet in de basis gestart bij de Spaanse club, waardoor de situatie steeds zorgwekkender wordt voor de keeper.