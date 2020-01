Stengs haalt schouders op: ‘Dat heeft bijna niemand van ons uitgesproken’

AZ verloor zaterdagavond van Willem II, waardoor de Alkmaarders moeten vrezen dat de achterstand op Eredivisie-koploper Ajax oploopt. De Tilburgers wonnen in het AFAS Stadion met 1-3. Door een fraaie goal van Oussama Idrissi leidde AZ halverwege nog wel met 1-0, waarna Mats Köhlert, Vangelis Pavlidis en Mike Trésor Ndayishimiye na rust trefzeker waren. Het was voor AZ alweer de tweede competitienederlaag op rij.

Ajax kan AZ zondag met een zege op Sparta op zes punten zetten. De titelaspiraties kunnen dan ook voorlopig even de ijskast in, maar Calvin Stengs is daar duidelijk over. “Ik denk dat bijna niemand van ons heeft uitgesproken dat we voor het kampioenschap zouden gaan”, vertelt de aanvaller aan De Telegraaf. De linkspoot haalt zijn schouders op wat betreft de mogelijke zes punten achterstand op Ajax. “Wij moeten vooral naar onszelf kijken en zorgen dat we snel weer eens gaan winnen.”

“Want de tweede plaats willen we wel vasthouden.” AZ heeft vijf punten meer dan Willem II en drie punten minder dan Ajax. Stengs had het gevoel dat AZ vooral voor rust zijn niveau haalde. “We kwamen door een prima goal van Oussi op 1-0, maar vergaten vervolgens verder afstand te nemen. Het zat met het schot van Owen (Wijndal, red.) op de lat en die bal van mij op de paal ook niet mee. Ik dacht ’niks aan de hand’, zelfs niet toen zij in de tweede helft gelijkmaakten.”

Willem II trok het duel vervolgens naar zich toe en dat had volgens Stengs twee oorzaken. “We werden én slordig én we vergaten collectief druk te zetten. Daardoor konden zij lekker en vrijuit voetballen. Dat brak ons op. Ja, wéér een nederlaag tegen Willem II, de vierde op rij. Het is lang geleden dat ik van ze heb gewonnen.” De volgende wedstrijd van AZ is dinsdag uit tegen TOP Oss, in het kader van de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.

De nederlaag van AZ had volgens aanvoerder Teun Koopmeiners niets met gemakzucht of onderschatting van de tegenstander te maken. "We weten dondersgoed dat we ons dat niet kunnen veroorloven en dat niet mogen uitstralen." Op de vraag of dit een wake-upcall is voor AZ zei hij: "We waren al wakker. We kwamen goed op voorsprong, dat is het scenario dat je wilt. Maar Willem II geeft niet op, dat is een hardwerkende ploeg. We hadden iets meer de controle moeten houden. We maken zelf de fouten, die kosten ons de kop. We hadden het negentig minuten lang moeten laten zien, maar de tweede helft lukte dat niet."