Verliezend AZ raakt niet in paniek: ‘We lijken ook best veel op elkaar’

Arne Slot was zaterdag complimenteus voor Willem II, dat Alkmaar met een 1-3 zege verliet. Het was voor AZ de tweede opeenvolgende competitienederlaag. “Op basis van de tweede helft hebben zij volledig verdiend van ons gewonnen. Het is een fitte ploeg, met veel loopvermogen”, beaamde de oefenmeester van AZ.

“Zij zetten agressiever druk dan veel andere teams. Willem dwong ons daarmee tot meer fouten dan we normaal gesproken maken aan de bal.” AZ leidde halverwege nog met 1-0 dankzij een fraai doelpunt van Oussama Idrissi. Na rust sloeg Willem II driemaal toe. “De eerste helft zag ik bij ons ook al meer slordigheden dan normaal. Al lukte het ons toen nog wel aardig om 'er doorheen' te spelen.”

“Voor de wedstrijd hadden we al gezegd: dit is niet voor niets een wedstrijd tussen de nummer twee en de nummer vier van de ranglijst”, benadrukte Slot. “Deze teams verdienen het om hier te staan en we lijken ook best veel op elkaar. Maar wij waren vandaag niet goed genoeg aan de bal en gaven veel te weinig druk.”

De twee competitienederlagen op rij ten spijt, Slot raakt niet in paniek. “We moeten niet direct alles naar beneden halen. We willen heel graag blijven staan waar we nu staan. Er is nu iets meer druk. Het is lekkerder om met die druk om te gaan als je wint.”

AZ kreeg desalniettemin zes tegendoelpunten in de laatste twee Eredivisie-duels, even veel als in de dertien competitiewedstrijden daarvoor bij elkaar. Voor het eerst sinds januari 2017 (toen tegen 0-2 tegen Excelsior en 0-4 tegen Feyenoord) verloor AZ bovendien opeenvolgende Eredivisieduels met een marge van twee of meer.