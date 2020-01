Nicolai Jörgensen is eindelijk weer los: ‘Vincent is mijn grootste cadeau’

In de eerste wedstrijd na de winterstop tegen sc Heerenveen had Nicolai Jörgensen amper een half uur nodig om zijn doelpuntenproductie van de eerste seizoenshelft te verdubbelen. De Deense spits scoorde twee keer en leidde Feyenoord daarmee naar een overwinning (3-1).

“Ja, ik ben nu los”, zei Jörgensen in gesprek met FOX Sports. “Eindelijk voelt het goed in mijn hoofd en in mijn lichaam.” De aanvaller van Feyenoord worstelde voor de winterstop met zijn fysieke gesteldheid en met zijn vorm. “Ik ben meer dan vier maanden geblesseerd geweest. Toen ik terug was, maakte ik een paar goals. Maar voor de kerst had ik een enorme dip.”

“Het was voor mij belangrijk om opnieuw te beginnen en weer 'vrij' in mijn hoofd te worden. Ik had er vandaag zelfs vier kunnen maken. Maar dit is de weg vooruit.” De geboorte van zoon Vincent hielp daarbij. “Mijn zoon Vincent is mijn grootste cadeau. Ik ga er niet over liegen dat dat heel belangrijk voor me is geweest.”

Dick Advocaat was tevreden over de effectiviteit die Feyenoord toonde, maar zag ook verbeterpunten voor zijn ploeg. “De kansen die we kregen gingen er allemaal in. Het rendement in de eerste helft was geweldig, maar qua spel kan en moet het beter”, vertelde Advocaat bij de NOS. “Als je 3-0 voorstaat, moet je zo’n wedstrijd helemaal naar je hand zetten. Dan moet je simpel uitlopen.”

“We kregen daar ook wel kansen voor, maar die maakten we niet meer af.” Na rust miste Feyenoord een aantal flinke kansen. 'Heerenveen heeft een goede ploeg met goede voetballers en ik vond ons vandaag ondanks dat we 3-1 hebben gewonnen, een beetje onrustig. Dat moet rustiger worden en ook wat overtuigender, laat ik het zo zeggen. We hadden kunnen uitlopen naar 4-1 of 5-1.”