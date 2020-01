Bezoek van Atlético Madrid aan Ipurua loopt voor het eerst slecht af

Atlético Madrid heeft dure punten laten liggen in de strijd om de landstitel. Het team van Diego Simeone verloor zaterdagavond met 2-0 bij laagvlieger Eibar en heeft nu acht punten minder dan koploper en stadsgenoot Real Madrid: 35 om 43. Nummer twee Barcelona heeft vijf punten meer én een wedstrijd minder.

Atlético startte zeer slecht aan de wedstrijd in Ipurua, al herstelde het team van Simeone zich naarmate de wedstrijd vorderde. De thuisploeg nam na tien minuten spelen de leiding: na een corner vanaf links kopte Sergi Enrich de bal door richting de tweede paal, waar de vrijstaande Esteban Burgos de bal van dichtbij achter Jan Oblak werkte. Het doelpunt werd in eerste instantie wegens buitenspel afgekeurd, maar de VAR keurde de treffer terecht goed.

Het team van Simeone had richting de rust mogelijkheden om de achterstand weg te poetsen. De meeste dreiging ging uit via Ángel Correa, zowel met het hoofd als met de voet. De matige afronding en het bekwame optreden van Marko Dmitrovic zorgden ervoor dat Eibar met een minimale voorsprong de rust inging.

Atlético maakte na rust een betere indruk en legde meer energie in het spel. Toch slaagden de bezoekers er niet in om een toch verdiende gelijkmaker te produceren. Pogingen van Santiago Arias en Correa misten precisie en twintig minuten voor tijd kopte Álvaro Morata recht in de handen van Dmitrovic. Hoe Atlético het ook probeerde, maar vooral via de zijkanten, de bal viel niet in het doel van Eibar.

Eibar sloeg in de negentigste minuut ook nog eens een tweede keer toe. Een corner vanaf links werd gedeeltelijk weggewerkt, waarna Edu Expósito de bal laag in de linkerhoek achter Oblak schoot. Voor Eibar, dat zeven punten boven de rode streep staat, komt de zege bijzonder gelegen. Atlético had tot zaterdag elk van de vijf competitieduels bij Eibar gewonnen.