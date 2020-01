Machteloos Napoli zakt dieper weg in Serie A na nieuwe deceptie

Napoli heeft zaterdag zijn derde nederlaag in de Serie A op rij geleden. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso ging thuis tegen Fiorentina pijnlijk onderuit: 0-2. De oefenmeester werd begin december als opvolger van Carlo Ancelotti aangesteld met de opdracht om Europees voetbal te halen, maar Napoli is inmiddels weggezakt naar de twaalfde plek in de Italiaanse competitie.

Napoli kwam in de tiende minuut nog goed weg, toen Gaetano Castrovilli van dichtbij net naast mikte. Arkadiusz Milik had enkele minuten later de openingstreffer eveneens op de schoen, maar de ex-Ajacied mikte voorlangs. Fiorentina had echter het beste van het spel en dacht na twintig minuten een penalty te krijgen vanwege hands van Napoli-zijde, maar op advies van de VAR draaide scheidsrechter Fabrizio Pasqua die beslissing terug.

In de 26ste minuut kreeg Napoli alsnog een teleurstelling te verwerken. Fiorentina-middenvelder Marco Benassi legde de bal vanaf de achterlijn terug op Federico Chiesa, die van dichtbij met een puntertje raak schoot: 0-1. Verderop in de eerste helft kreeg Napoli een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Fabián Ruiz bediende met een messcherpe voorzet José Callejon, maar de vleugelspits slaagde er van een meter of zes in om in vrije positie naast te koppen.

Na rust ging Napoli wat aanvallender spelen. Er volgde al snel een goede kans voor Lorenzo Insigne, die na een fraaie dribbel de paal raakte. Even later had Chiesa voor 0-2 moeten zorgen, maar een geweldige redding van Napoli-doelman David Ospina voorkwam dat. In de 74ste minuut maakte Fiorentina alsnog zijn tweede van de avond. Dusan Vlahovic kwam vanaf de rechterkant van de zestien naar binnen en haalde met links vernietigend uit: 0-2.