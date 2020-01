Jörgensen met dubbelslag van grote waarde voor Feyenoord

Feyenoord is het nieuwe kalenderjaar begonnen met een vrij eenvoudige overwinning op sc Heerenveen. Door een treffer van Luis Sinisterra en een dubbelslag van Nicolai Jörgensen leidden de Rotterdammers al gauw met 3-0 in de eerste helft. Heerenveen kwam terug tot 3-1, maar daar bleef het bij. Met name voor de met zijn vorm worstelende Jörgensen zal de wedstrijd een opluchting zijn geweest. Feyenoord neemt de vierde plek over van Willem II, dat zaterdagavond tegen AZ speelt. Heerenveen blijft achtste staan in de Eredivisie.

Met Justin Bijlow als vervanger van de naar Los Angeles FC vertrokken Kenneth Vermeer begon Feyenoord aan de eerste competitiewedstrijd van 2020. De ploeg van Dick Advocaat oogde aanvankelijk wat onwennig, maar bleek bijzonder effectief en leidde na zeventien minuten met 2-0. Het openingsdoelpunt viel na acht minuten spelen. Een Rotterdamse aanval werd in leven gehouden door Lutsharel Geertruida, die de bal met een uiterste krachtsinspanning binnen de lijnen hield. Via Jörgensen en Steven Berghuis kwam de bal terecht bij Sinisterra, die de nodige ruimte kreeg van Ricardo van Rhijn en de rechterhoek vond met een halve omhaal.

Een inschattingsfout van Chidera Ejuke stond aan de basis van het tweede doelpunt. De linksbuiten was teruggetrokken in het eigen zestienmetergebied, waar hij een bal wilde wegkoppen. Hij ging echter onder het leer door en zag Jens Toornstra overnemen. Toornstra bleef rustig en vond Jörgensen, die tussen Sven Botman en Lucas Woudenberg de ruimte vond voor een droog schot in de linkerhoek. Groots was het spel van Feyenoord niet, maar het ging kinderlijk eenvoudig voor de thuisploeg. Na een corner vanaf de linkerflank van Orkun Kökcü mocht Jörgensen zijn hoofd van dichtbij tegen de bal zetten, door passieve dekking van Van Rhijn, en de Deen deed dat met verve.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord, maar na een halfuur deed Heerenveen wat terug. Na een riskante pass van Geertruida een Toornstra in het strafschopgebied kreeg de middenvelder de bal niet onder controle. Joey Veerman nam over en vond de rechterhoek via de binnenkant van de paal: 3-1. Dat Heerenveen nog niet was uitgeteld, bleek wel uit twee mogelijkheden die Ejuke voor de rust nog kreeg: hij stuitte op Bijlow nadat hij langs Eric Botteghin dribbelde en schoot na veertig minuten bovendien naast. Aan de overzijde werd een van richting veranderd schot van Jörgensen ternauwernood gekeerd door Hahn, terwijl Toornstra hard tegen de paal schoot.

Het was dus een enerverende eerste helft, maar na de pauze was het doelgevaar aanvankelijk beperkter. Halverwege de tweede helft moest Bijlow zich echter wel strekken nadat een poeier van Hicham Faik net onder de lat binnen dreigde te zeilen. Collega-doelman Hahn pareerde schoten van de ingevallen ex-Heerenveen-aanvaller Sam Larsson en van Jörgensen, allebei vanbinnen het strafschopgebied. Uiteindelijk kwam de voorsprong van Feyenoord niet meer in groot gevaar. Het duel bloedde langzaam dood en de Rotterdammers boekten de derde opeenvolgende zege in de Eredivisie.