RB Leipzig wordt wakker in de rust en breekt Bundesliga-record

RB Leipzig heeft de tweede seizoenshelft van de Bundesliga met een overwinning hervat. De ploeg van Julian Nagelsmann zegevierde met 3-1 over Union Berlin, waar Sheraldo Becker niet van de bank afkwam. RB Leipzig heeft nu vijf punten meer dan nummer twee Borussia Mönchengladbach, dat vrijdag met 2-0 bij Schalke 04 verloor. Bayern München heeft zeven punten minder en speelt zondag uit bij Hertha BSC.

Het team van Nagelsmann speelde een zeer matige eerste helft tegen de promovendus, die na tien minuten al aan de leiding ging en vervolgens opvallend genoeg op enigszins makkelijke wijze overeind bleef. Het ontbrak bij RB Leipzig aan snelheid en creativiteit zodra het doelgebied van de opponent werd opgezocht.

Aan de 0-1 ging enkele fouten van RB Leipzig vooraf: na een onzuivere pass van Marcel Halstenberg op Lukas Klostermann ging laatstgenoemde in de fout en kon Marcus Bülter op aangeven van Sebastian Andersson voor de 0-1 zorgen. Pas in de slotminuten kon de ploeg van Nagelsmann de druk op de bezoekers verhogen, maar zonder resultaat.

RB Leipzig zorgde na rust voor de ommekeer, mede dankzij een schitterend doelpunt van Werner in de 51e minuut. De aanvaller kreeg op de rand van het zestienmetergebied alle ruimte en mikte het leer schitterend én met veel kracht in de kruising: 1-1. Na nog geen uur spelen verscheen ook de 2-1 op het scorebord, toen de bal na een corner vanaf links uiteindelijk door Marcel Sabitzer op acrobatische wijze van dichtbij werd afgerond.

Het slotakkoord kwam acht minuten voor tijd op naam van Werner. De aanvaller kreeg het leer aan de linkerkant van het strafschopgebied en schoot de bal diagonaal achter Rafal Gikiewicz: 3-1. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Bundesliga dat een club negen competitieduels op rij minimaal drie keer scoort. In de uitwedstrijd tegen SC Freiburg (2-1), eind oktober, kwam men voor het laatst in competitieverband tot minder dan drie goals.