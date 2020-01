Newcastle verliest Jetro Willems maar wint in allerlaatste minuut van Chelsea

Newcastle United heeft zaterdagavond in de allerlaatste minuut gewonnen van Chelsea. The Magpies beperkten zich bijna negentig minuten lang tot verdedigen, maar wisten in de vierde minuut van de blessuretijd de overwinning te 'stelen' dankzij een kopbal van Isaac Hayden: 1-0. Een smet op de zege is het uitvallen van Jetro Willems, die in de negende minuut van het veld moest met een ogenschijnlijk zware knieblessure.

Al heel vroeg in de wedstrijd moest Willems geblesseerd van het veld. Bij een duel om de bal met Callum Hudson-Odoi tikte de linksback de bal weg met zijn rechtervoet, maar zijn linkerknie kwam gehavend uit de strijd. Het leek erop dat hij zich verstapte; hij kermde het uit van de pijn. Uit frustratie sloeg Willems meermaals tegen het gras aan, terwijl meteen duidelijk was dat hij pijn had. De ex-speler van PSV liet zich op het veld behandelen en werd per brancard afgevoerd naar de kleedkamer.

Newcastle United startte in een 5-4-1-formatie en had vanaf het begin duidelijk weinig aanvallende intenties. Chelsea had veruit het meeste balbezit, maar slaagde er nauwelijks in om door de muur van Newcastle-verdedigers te komen. De eerste grote kans in de eerste helft was voor de eenzame Newcastle-spits Joelinton, die op de lat kopte. Even later had Tammy Abraham een enorme mogelijkheid voor Chelsea, maar ook hij raakte de lat.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders, al gingen de Chelsea-aanvallen wat beter lopen. Mason Mount bereikte in de 53ste minuut Willian in kansrijke positie, maar de Braziliaan verprutste de kans. Verderop in het tweede bedrijf brak Abraham gevaarlijk door, maar oog in oog met doelman Martin Dubravka miste de Brit de controle om met links af te ronden. Tien minuten voor tijd was Abraham nog dichterbij, maar ditmaal werd de inzet van de aanvaller van de lijn gehaald.

In de absolute slotfase werd Newcastle nog dreigend, maar Joelinton raakte de bal verkeerd en schoot ver naast. Chelsea bleef bovenliggend, maar liep steeds op tegen de verdediging van Newcastle. In de 94ste minuut pakte Newcastle vrijwel uit het niets alsnog de zege. Allan Saint-Maximin verstuurde een hoge voorzet richting de zestien van Chelsea, waarna Isaac Hayden de winnende binnen kopte: 1-0.