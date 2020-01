‘Advocaat is overtuigd van nieuwe spits, maar Feyenoord neemt gevaarlijke stap’

Feyenoord gaat nog in januari een nieuwe spits aantrekken, zo is de overtuiging van trainer Dick Advocaat. De oefenmeester heeft volgens Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad geen expliciete toestemming van de clubleiding daarover gekregen. "Maar in Marbella (tijdens het trainingskamp van Feyenoord, red.) zei hij letterlijk: 'Die spits komt er, daar ben ik heilig van overtuigd'", aldus Gouka tegenover FOX Sports.

De twintigjarige spits Róbert Bozenik is nadrukkelijk in beeld bij Feyenoord, al heeft de club een beperkt budget. "Het geld is van de zomer echt opgemaakt", zegt Gouka. "De laatste miljoenen zijn naar Marcos Senesi gegaan. Bovendien is het salarisbudget opgerekt, dat is nog nooit zo hoog geweest bij Feyenoord. Spelers zijn echt ruim beloond de laatste jaren met grote salarissen. Dus je zou denken: hij past daar niet meer in. Het is wel zo dat Kenneth Vermeer verhuurd is, maar dat salaris zou eigenlijk naar een middenvelder moeten gaan. Er moet straks een middenvelder gehuurd gaan worden van het half miljoen dat Vermeer 'laat liggen'."

Om Bozenik toch over te kunnen nemen van MSK Zilina, moet Feyenoord de transfer 'voorfinancieren'. "Dat is eigenlijk de enige manier. Zij zien in hem de nieuwe Nicolai Jörgensen. Ze zeggen: 'Een half jaartje hier, dan is-ie gewend en gaat-ie het volgend seizoen overnemen, dan verkopen we Jörgensen in de zomer.'" Gouka zou het beleidsmatig 'gevaarlijk' vinden, als Feyenoord nu al enkele miljoenen uitgeeft aan Bozenik. "Van het bedrag dat Jörgensen gaat opleveren, wat je natuurlijk altijd maar moet afwachten, daarvan moet deze jongen eigenlijk al betaald worden. Dus je moet eigenlijk vooruitlopen op de zaken, en dat is natuurlijk altijd gevaarlijk."

Feyenoord zet vol in op de Slowaak, maar haalt hoe dan ook een aanvaller. "Als ze deze jongen kunnen halen, geven ze daar geld aan uit. Lukt dat niet, dan gaan ze een speler huren, maar er komt sowieso een tweede spits bij, omdat Advocaat heel duidelijk heeft gemaakt dat als Jörgensen niet speelt, hij geen alternatieven heeft." Gouka weet dat inmiddels meerdere huuropties zijn afgevallen bij Feyenoord. "Van Aleksandr Kokorin hebben ze niks meer gehoord, al heeft hij op een gegeven moment zelf geïnformeerd hoe Nederland is, maar dat is stilgevallen. Fedor Smolov heeft zelf een visje uitgegooid en vervolgens bij zijn club te horen gekregen dat er geen mogelijkheden waren. John Guidetti wilden ze niet hebben, die is inmiddels naar Hannover 96."