Dick Advocaat kent pupil eerste basisplek in 364 dagen toe bij Feyenoord

Zonder verrassende wijzigingen begint Feyenoord aan het nieuwe kalenderjaar in de Eredivisie. Zaterdagavond treedt de ploeg van Dick Advocaat om 19.45 uur aan tegen sc Heerenveen en de oefenmeester houdt vast aan zijn opstelling van voor de winterstop. Alleen Kenneth Vermeer, die vertrok naar Los Angeles FC, is niet terug te vinden in de basiself. De doelman wordt vervangen door Justin Bijlow.

Het betekent voor Bijlow zijn eerste basisplaats in bijna exact een jaar tijd. Op 19 januari 2019 stond de jeugdexponent onder de lat tegen PEC Zwolle (3-1), maar na een uur spelen raakte hij ernstig geblesseerd aan zijn voet. Bijlow zat de gehele tweede seizoenshelft in de lappenmand en werd in de nieuwe jaargang op de bank gehouden door Vermeer. Nick Marsman, die dit seizoen vier officiële wedstrijden speelde vanwege een blessure van Vermeer, is de reservedoelman tegen Heerenveen.

Rick Karsdorp, na tweeënhalve maand teruggekeerd van een hardnekkige liesblessure, begint op de bank. Luciano Narsingh ontbreekt vanwege ziekte in de spelersgroep. Bij de bezoekers moet trainer Johnny Jansen noodgedwongen wijzigingen doorvoeren. De geblesseerde Jens Odgaard en de geschorste Sherel Floranus zijn er niet bij; hun vervangers zijn Jordy Bruijn en Lucas Woudenberg, die terugkeert in het stadion van zijn ex-club. Verder hebben de bezoekers geen verrassende namen in de basiself.

Eerder dit seizoen remiseerden Heerenveen en Feyenoord in het Abe Lenstra Stadion nog met 1-1. Feyenoord staat in de Eredivisie op de vijfde plaats met 31 punten uit 18 duels. Bij een overwinning kunnen de Rotterdammers de vierde plek overnemen, indien Willem II niet wint op bezoek bij nummer twee AZ. De Tilburgers hebben twee punten meer dan Feyenoord. Heerenveen staat achtste en heeft twee punten minder dan Vitesse, dat zaterdag op bezoek gaat bij Fortuna Sittard.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Jorgensen, Sinisterra

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Woudenberg; Kongolo, Faik, Veerman; Van Bergen, Bruijn, Ejuke